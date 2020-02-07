快訊／「鑽石公主號」新增41名確診　累計61人感染武漢肺炎包含1台女

記者丁維瑀／綜合報導

曾載過香港確診患者的「鑽石公主號」郵輪經過檢驗，5日發現10名確診，6日又再確認10人感染2019新型冠狀病毒，7日則發現又有41名確診，目前這艘船上總計61人確診，其中包含一名台灣女性。

NHK報導，日本厚生勞動省今（7）日確認，「鑽石公主號」今日又新增41名感染2019新型冠狀病毒，使得船上的確診總數來到61人，昨日則有包含一名台灣女性確診。目前新增41名的感染者中，包含21名日本人，其餘患者的詳細國籍還未公布。日本目前全國的確診累計已來到86例。

報導指出，船上有273人出現發燒與咳嗽等的症狀，或是曾與疑似患者有過接觸，至今他們的樣本都已採集完成。厚生勞動省決定，針對新確診的41人，除了送往神奈川縣的醫療機構之外，也會送往包含東京、埼玉，千葉、靜岡縣等的醫療場所。該單位要求，船上近3700名乘客與機組人員繼續待在船上，原則上必須隔離至少14天。

「鑽石公主號」1月20日從日本出發，1月31日曾停駐在基隆港，當時共有2694名旅客入境，不過基隆港務分公司指出實際下船的人數有落差，現階段郵輪則待在橫濱外海。