賴清德拜會白宮國安會　國台辦：搞台獨的卑鄙伎倆

▲賴清德訪國會圖書館。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者任以芳／綜合報導

準副總統賴清德訪美之旅，美東時間（5日）赴白宮國安會，與美國官會會談70分鐘，寫下台美斷交以來拜會白宮國安會最高層級紀錄。對此，國台辦發言人馬曉光今（6日）發表最新聲明，措辭罕見強硬，他說「賴德訪美國、求見美官員和國會議員，借機搞台獨和分裂國家的『卑鄙伎倆』遭人唾棄。」

賴清德以「準副總統」身分訪美，與美國官員一起倡導世界宗教自由，引起國台辦強烈不滿。馬曉光表示，「我們堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來，賴德訪美國、求見美官員和國會議員，借機搞『台獨』和分裂國家的卑鄙伎倆遭人唾棄。」

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

針對賴清德訪美，大陸外交部發言人華春瑩表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，不得安排美領導人、政府官員和國會議員同賴清德進行任何形式的接觸，慎重妥善處理涉台問題，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，以免對中美關係造成嚴重損害。

擔任賴清德訪美行顧問的蕭美琴在華府受訪表示，「美國這裡有很多人很想要進一步來認識，跟了解我們的副總統。」會見美國官員，賴清德（6日）將出席全美祈禱早餐會，不排除見到美國總統川普。同行的蕭美琴強調，賴清德是以「個人身分」出訪，但帶著準副總統的身分，能進到白宮國安會與美方官員會談，意義非凡。