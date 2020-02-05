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外甥女慘遭自己老公性侵！她氣到離婚　狼夫賠錢免坐牢

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▲▼性侵,性騷,房間。（組合圖／示意圖／pixabay）

▲女子甜甜（化名）獨自在家遭姨丈強壓床上性侵，她不堪受辱決定提告。（組合圖／示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

台中男子阿慶（化名）日前某日返家時，見外甥女甜甜（化名）獨自在家中，竟突興起淫念，手拿情趣用品進入甜甜房間，將門反鎖後開始對她伸出狼爪，性侵得逞。甜甜不堪受辱，哭著向阿姨表示自己被姨丈侵犯。阿姨氣憤帶她前往警局報案，並堅持與阿慶離婚。台中地院審結，阿慶被依犯強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，並須服勞役200小時。仍可上訴。

阿慶2019年3月18日下班返家後，見外甥女甜甜獨自在家，竟罔顧人倫泛起淫念，帶著情趣用品進入甜甜房內，將門反鎖後，不顧甜甜反對將她強壓在床，先舔吻女方下體後，強制性交得逞。

同日晚上，甜甜不堪受辱，崩潰向阿姨哭訴自己遭姨丈侵犯。阿姨聽完，趕緊帶甜甜到醫院驗傷，同時也陪她到警局報案，但因實在氣不過，毅然決然與先生阿慶離婚。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲甜甜不堪受辱，崩潰向阿姨哭訴自己遭姨丈侵犯。（示意圖／免費圖庫pxhere）

台中地院審理時認為，阿慶為滿足一時私欲，竟罔顧人倫分際，對自己的外甥女伸出狼爪，行為實在不應該，但審酌他無其他犯罪前科，目前也已與甜甜談妥和解，賠償完畢，獲女方原諒，依強制性交罪判他有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間須付保護管束、參加3場法治教育，並需服勞役200小時。仍可上訴。

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