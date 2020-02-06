召開第5次應變會議　韓國瑜自評：高雄防疫工作「做得還不錯」

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜6日出席因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第5次應變指揮中心會議，對於高雄目前防疫狀況，韓國瑜評論高雄市府管制的相當不錯，且市民配合度高，但是不敢大意，也不敢放鬆；針對口罩實名制上路，韓國瑜提到由於新市府顧問林麗蟬指出，實名制買口罩，相關規定新住民都尚未了解完全，市府會加強照顧，責無旁貸。

▲「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第5次應變指揮中心會議。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者翁進忠攝）

對於疫情防疫，韓國瑜自評「高雄市政府的管制可以說相當的不錯，且市民朋友配合度都很高，大家都很樂意配合政府的政令宣導，戴口罩的比例也非常的高，截至目前為止，防疫的工作我們覺得還不錯，但是不敢大意，也不敢放鬆。」

另外，他也提到口罩實名制的問題，韓國瑜提到市府新顧問林麗蟬，提出「很多新住民朋友，嫁或娶到高雄，但還沒有健保卡，沒有辦法買口罩，這個部份就會變得很嚴重。如果這個情況是確切，市府一定會加強來特別照顧，免得說有需要，特別是懷孕的沒辦法買到口罩，這部分我想我們責無旁貸。」市府顧問林麗蟬補充，韓國瑜提到的2萬多針對外籍配偶，盼政府能使用多語言宣導實名制口罩相關規定，否則許多新住民不了解因而不知道自己是否能購買。

▲衛生局長林立人。（圖／記者翁進忠攝）

衛生局長林立人則提到，高雄有三個原民鄉以及田寮、永安，是沒有健保特約藥局，所以是由衛生所來代售，今天也到現場了解，現場相當有秩序，他補充「因為實名制政策，希望轄區藥師團體，在週六跟週日也一樣來服務，我們全力促成高雄市的藥師公會跟藥劑生公會配合，我們統計大概520家是週六有營業的，那周日的部分大概有282家，可以提供我們市民朋友來配合中央的政策執行。」

時間對我們來說完全沒用！