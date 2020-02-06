赴新加坡開會遭確診武漢肺炎　台灣曾有員工與會

▲隨著武漢肺炎疫情擴大，許多民眾戴上口罩。（圖／路透）

文／中央社

3名韓國和馬來西亞籍跨國公司員工1月出席在新加坡舉行的內部會議，回國後確診感染武漢肺炎。新加坡媒體報導，當時與會員工包括中國、台灣、南韓、日本、美國與歐洲等國籍。

根據新加坡衛生部公告，共有109名來自同一家公司職員於1月20日到22日參與這項在君悅酒店舉行的會議，出席的15名新加坡人當中，有4人出現相關症狀，並送到國家傳染病中心檢測，其他來自外國的94人都已離開新加坡。

但公告中並未說明參與這家跨國公司內部會議的各國籍員工人數和抵達新加坡前的旅遊史。

來自南韓與馬來西亞的3名與會男子分別被證實感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。這3人相繼在23日與24日返國後遭確診。

新加坡媒體聯合早報今天報導，這個跨國公司的內部會議是由一家國際氣體分析公司舉辦，出席的職員來自世界各地。

報導指出，出席會議的十餘名中國籍員工均來自中國各地，其中1人來自湖北，他們都在抵達新加坡的前一週先到上海開會。

根據聯合早報報導，這個會議雖然是20日舉行，但部分與會者先於16日抵達新加坡，與會者在會議開始的前一天由公司安排共同在外用餐，也曾參訪濱海灣花園。

新加坡衛生部5日公布新增4起武漢肺炎確診病例，其中包括6個月大的新加坡籍男嬰，這是本地被確診年紀最小病患。新加坡確診病例累計已達28例。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：韋樞）