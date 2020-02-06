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陸首席生化武器防禦專家進駐武漢　陳薇：準備最長期奮戰

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▲中國大陸首席生化武器防禦專家陳薇。（圖／翻攝自微博／新浪軍事）

▲中國大陸首席生化武器防禦專家陳薇。（圖／翻攝自微博／新浪軍事）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續升溫，中國工程院士、有首席生化武器防禦專家之稱的陳薇將軍26日也進駐武漢，參與此次疫情的研究防治，她曾經在SARS防治、伊拉波病毒等疫情突破上都有重大貢獻。她表明，「要對此次疫情做好最壞的打算，拿出最充分的方案，準備最長期的奮戰。」

綜合陸媒報導，陳薇曾在2003年SARS期間完成1.4萬名醫護人員的臨床研究，證實某些特定藥物可以保護第一線醫護人員不被感染。此外，她對伊拉波病毒疫苗、炭疽病毒、鼠疫也多有研究，此次也前往武漢加入防疫戰線。

陳薇表示，他們緊急展開的帳篷式移動檢測實驗室從1月31日開始運行，應用自主研發的檢測試劑盒，配合核酸全自動提取技術，核酸檢測時間大大縮短，加快了確診速度，這是專家們深入疫區進行科研攻關取得的一項重要應用成果。

▲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲陳薇被派到武漢指揮防疫。（圖／翻攝自澎湃新聞）

陳薇說，目前全世界的科學家都在政府的大力支持下，快馬加鞭地研發新型冠狀病毒疫苗，但疫苗研發有固有的周期和規律，「而我們對這個新病毒的生物特性、致病機理、傳播機制、易感人群等，了解還非常膚淺」，因此目前有些平台上報導最快「一個月」內拿到疫苗，她認為是不現實的，當然她不敢排除有非常優秀的科研團隊能做得更快更好。

陳薇還說，新型冠狀病毒變異再快，也在冠狀病毒這個大類裡，目前大數據研究發展迅速，一旦有新變異出現，可以馬上通過生物信息學或大數據挖掘找到共用的靶抗原、發病機製或受體，可以快速指導疫苗的改良。

截至5日24時，大陸國家衛健委收到累計報告確診病例28,018例，累計治愈出院1,153例，隔離治療26,302例（其中重症病例3,859例），累計死亡病例563例，現有疑似病例24,702例，累計追踪到密切接觸者282,813人，尚在醫學觀察的密切接觸者186,354人。

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