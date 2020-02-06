　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國台辦指台灣「以疫謀獨」 陸委會：合作對話才能處理問題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會記者會，陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

針對台灣想加入WHO共同防疫，大陸國台辦以「以疫謀獨」重砲抨擊台灣當局。對此，陸委會發言人邱垂正今（6日）回應，政治因素不該凌駕人類安全之上，抨擊陸方推卸責任，轉移焦點。他呼籲對岸，「立即排除我參與WHO、分享疫情資訊的政治干擾，防疫當前、人道優先，兩岸合作對話才能處理問題。」

邱垂正表示，兩岸在雙邊協議通報合作，「不代表台灣不能參與世衛，大陸政府已經傷害台灣權益，必須要正視台灣人民生命財產，我方將繼續爭取國際各方支持參與世衛組織一起抗疫。」疫情當前，兩岸要持續對話工作，才是最好的方法。

▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自推特）

▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自推特）

不過，大陸方面多次提及，已向台灣通報疫情防控的最新信息，台灣也擁有登錄世衛組織事件信息網站的帳號，可登錄該網站並及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息。

邱垂正回應，陸方確實有通報各種疫情，疾管署都有說明，但是陸方通報訊息很簡短，對外公佈內容也很雷同。「中華民國是主權國家，從來不是中華人民共和國的一部分，中共政權更不能代表台灣。」

至於陸方阻止我方想加入WHO，邱垂正也回應，WHO是以追求人類最高健康水準為宗旨的非政治性組織，不應單為北京的政治意志服務。北京在國際衛生條例（IHR）矮化我方，無法獲得即時充分的全球防疫資訊，WHO技術性會議因其打壓，參與比例也極低，剝奪台灣2300萬民眾權益，更可能造成全球防疫缺口與公衛風險，受害的將包括中方人民在內的國際社會。

邱垂正強調，人民健康安全是普世價值，政治因素不該凌駕人類安全之上，陸方說我方想趁機「以疫謀獨」是推卸責任，轉移焦點，無助改善兩岸關係。「陸委會同時正告大陸，立即排除我參與WHO、分享疫情資訊的政治干擾，防疫當前、人道優先，兩岸合作對話才能處理問題。」
 

ET快訊
冷氣團來襲！明起變天「2時間點」急凍12°C　下周四全台有雨
隔離不滿14天！夫妻落跑「闖小三通」被攔　氣吼：要把我們餓死
發燒3天奔醫院！病患遭逼問「有人從中國回來啦」嗆：就說不要講
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂園遊玩…確診武漢肺炎

武漢肺炎疫情傳播超越SARS四大原因　防控有4大招

醫護夫妻「透過聲音眼神」認出彼此　擁抱打氣後再各自工作

海基會已掌握第二批包機名單　陸委會：與對岸「熱線695次」

最大區別曝！武漢肺炎「無症狀感染者」也會傳人…專家：只有這跟健康的人不同

3月全國人大將批准《民法典》　路透：疫情影響可能推遲

23歲熱心女「單車騎300公里」　花4天3夜只為回武漢化驗室工作

國台辦指台灣「以疫謀獨」 陸委會：合作對話才能處理問題

解釋糞口傳染！陸專家語驚「就是你吃了別人的屎」　網全怒了：這叫專家？

78歲老翁每天發訊息點餐　傳出「不用送飯」18天後奇蹟康復

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂園遊玩…確診武漢肺炎

武漢肺炎疫情傳播超越SARS四大原因　防控有4大招

醫護夫妻「透過聲音眼神」認出彼此　擁抱打氣後再各自工作

海基會已掌握第二批包機名單　陸委會：與對岸「熱線695次」

最大區別曝！武漢肺炎「無症狀感染者」也會傳人…專家：只有這跟健康的人不同

3月全國人大將批准《民法典》　路透：疫情影響可能推遲

23歲熱心女「單車騎300公里」　花4天3夜只為回武漢化驗室工作

國台辦指台灣「以疫謀獨」 陸委會：合作對話才能處理問題

解釋糞口傳染！陸專家語驚「就是你吃了別人的屎」　網全怒了：這叫專家？

78歲老翁每天發訊息點餐　傳出「不用送飯」18天後奇蹟康復

網傳大陸船員下船「趴趴走」　台船駁斥謠言：全部禁止上岸

陸女發病10天才就醫！曾帶兒子到迪士尼樂園遊玩…確診武漢肺炎

武漢肺炎疫情傳播超越SARS四大原因　防控有4大招

多瘦5公斤！生理期減脂「3大關鍵時期」　還能改善經期鬱悶

HBL／北一女跑轟打天下　8強首要降低失誤

時代力量立委陳椒華關心大台南　拜會台南市議會

趕在疫情爆發返台投入中華隊　胡瓏貿：全力以赴

晶片大廠高通公布首季營收成長5%、淨利下滑13%　考量武漢肺炎...下調第二季獲利目標

收費拍7男6女群交趴！北戰到南他辯「關起門」　檢怒：怎麼不選在花園？

醫護夫妻「透過聲音眼神」認出彼此　擁抱打氣後再各自工作

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

陸肺炎確診「趴趴走接觸4000人」最重死刑

台爭取加入世衛組織　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

公婆隱瞞旅遊史...懷孕8月媳婦中標了　

獨家追蹤／她被告知「2小時內到機場」：誰能上機都不知道

避談抹紅　徐正文聲明反問：我有錯嗎？

男醫生中標卻隱瞞病情...密切接觸者達百人

愛妻感染病危！男醫生摘掉口罩人工呼吸搶救

即／武漢肺炎湖北增2987確診　死亡70人

即／武漢肺炎暴增近4000確診　死亡累計563人

武漢最美醫護臉龐網讚翻！滿臉勒痕汗水滿面

更多熱門

相關新聞

陳時中：「醫療需求、弱勢」一訂在下批包機名單

陳時中：「醫療需求、弱勢」一訂在下批包機名單

第一批武漢台商包機回台後，登機人員問題爭議不斷，陸委會也坦言「第一批包機名單不理想」。另外，目前也還有一名重型血友病患受困大陸，等不到救命藥。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，協助準備的藥物至今仍無法送達該患者手中，患者用藥情況堪憂，因此第二波包機名單中，有相關醫療需要和弱勢族群一定會在名單上。

台爭取加入世衛組織　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

台爭取加入世衛組織　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞

徐正文扮演何角色？海基會：有名單會參考

徐正文扮演何角色？海基會：有名單會參考

對返台確診病例表遺憾 刑軍志:900名台胞想急回台!

對返台確診病例表遺憾 刑軍志:900名台胞想急回台!

重型血友病患受困大陸　指揮中心即刻救援

重型血友病患受困大陸　指揮中心即刻救援

關鍵字：

陸委會邱垂正世衛組織北京

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

莉婭親上火線開戰：靠北！

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面