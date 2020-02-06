國台辦指台灣「以疫謀獨」 陸委會：合作對話才能處理問題

▲陸委會記者會，陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

針對台灣想加入WHO共同防疫，大陸國台辦以「以疫謀獨」重砲抨擊台灣當局。對此，陸委會發言人邱垂正今（6日）回應，政治因素不該凌駕人類安全之上，抨擊陸方推卸責任，轉移焦點。他呼籲對岸，「立即排除我參與WHO、分享疫情資訊的政治干擾，防疫當前、人道優先，兩岸合作對話才能處理問題。」

邱垂正表示，兩岸在雙邊協議通報合作，「不代表台灣不能參與世衛，大陸政府已經傷害台灣權益，必須要正視台灣人民生命財產，我方將繼續爭取國際各方支持參與世衛組織一起抗疫。」疫情當前，兩岸要持續對話工作，才是最好的方法。

▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自推特）

不過，大陸方面多次提及，已向台灣通報疫情防控的最新信息，台灣也擁有登錄世衛組織事件信息網站的帳號，可登錄該網站並及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息。

邱垂正回應，陸方確實有通報各種疫情，疾管署都有說明，但是陸方通報訊息很簡短，對外公佈內容也很雷同。「中華民國是主權國家，從來不是中華人民共和國的一部分，中共政權更不能代表台灣。」

至於陸方阻止我方想加入WHO，邱垂正也回應，WHO是以追求人類最高健康水準為宗旨的非政治性組織，不應單為北京的政治意志服務。北京在國際衛生條例（IHR）矮化我方，無法獲得即時充分的全球防疫資訊，WHO技術性會議因其打壓，參與比例也極低，剝奪台灣2300萬民眾權益，更可能造成全球防疫缺口與公衛風險，受害的將包括中方人民在內的國際社會。

邱垂正強調，人民健康安全是普世價值，政治因素不該凌駕人類安全之上，陸方說我方想趁機「以疫謀獨」是推卸責任，轉移焦點，無助改善兩岸關係。「陸委會同時正告大陸，立即排除我參與WHO、分享疫情資訊的政治干擾，防疫當前、人道優先，兩岸合作對話才能處理問題。」

