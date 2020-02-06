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海基會已掌握第二批包機名單　陸委會：與對岸「熱線695次」

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▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,工作人員全部身穿防護衣 。（圖／記者李毓康攝）

▲第二批包機何時起動？陸委會發言人邱垂正回應，陸方已送來第二波名單，雙方正在進行磋商 。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／台北報導

滯留武漢第一批台灣民眾於3日順利返台，外界關注第二批包機何時起動？陸委會發言人邱垂正最新回應，大陸方面已經送來第二波名單，雙方正在進行磋商。邱垂正也強調現在主導權全交由海基會和海協會協對口，不許任何人中間處理，影響政府防疫工作。

第二批包機何時返台？邱垂正指出，大陸方面已經送出最新名單，雙方正在磋商後續進度，並且不受「所謂春節班機影響」，武漢封城之後，台陸雙方針對防疫工作，已經有695通熱線，一切都在協商當中。

▲▼2月3日晚上首批滯留武漢台人搭東方航空包機返台，於武漢天河機場辦理手續。（圖／徐正文提供）

▲未來的返台名單，將以老弱婦孺，短期出遊台灣民眾，探親訪友三類人優先。（圖／徐正文提供）

針對外界質疑，第一批包機名單「沒有讓該回來的人回家。」邱垂正無奈表示，第一批名單是「擁有飛機的人來決定的，讓弱勢優先回來的名單不理想，我們會檢討。」大陸方面則是起飛前一小時才給名單，作業倉促，我方無法核實，未來希望對岸在「起飛前一天」交出名單，雙方好作業。

返回包機上有多名大陸配偶，引起外界一些爭議，邱垂正也澄清，「包機名單都是台灣民眾，確實也有陸配，她們也是我們家人，也是跟先生和小孩回台灣。」未來的返台名單將以老弱婦孺，短期出遊台灣民眾，探親訪友三類人優先。一方面，當地台商相互傳遞資訊，海基會和當地台商協會有組建相關機制，台商彼此合作也解決大家不方便。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲ 湖北封城。（圖／路透）

針對國台辦單方面發出消息，還有900名台灣民眾申請返台，目前包機協調進度？邱垂正強調，我方積極透過海基會和海協會溝通，有關防疫事項涉及公權力事件，全由「政府對政府」磋商，或是「海基對海協」，不許任何人中間處理，未經查證之下發布相關訊息，誤導民眾以及政府防疫工作。

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