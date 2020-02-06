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郝龍斌提「斷三通」　黃智賢怒嗆：大陸跟台灣都中國一部分

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▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌日前表示，未來北京若不承認中華民國，可以考慮是否繼續兩岸三通。對此，名嘴黃智賢6日在臉書痛批，「大陸跟台灣都是中國的一部分」、「郝龍斌如果不懂這件事，那其實真的可以不用作政治人物了」、「台灣出口有40％是出口到大陸。郝龍斌行啊 ! 就斷啊！好棒棒。」

黃智賢表示，郝龍斌認為三通是拿來要脅大陸的籌碼，這是圖窮匕見、兩國論，「因為，世上只有一個中國。大陸跟台灣，都是中國的一部分」，若北京承認中華民國，等於台獨追求的，北京承認台灣獨立，九二共識就是處理這個尷尬問題，讓兩岸以一個國家內的方式相處。

黃智賢直言，「郝龍斌如果不懂這件事，那其實真的可以不用作政治人物了」，以參選黨主席的身份說出此話，可以明白整個國民黨，除了極少數人外，已經不要中國了，但問題是，是台灣比較需要三通，還是大陸比較需要三通？沒有三通以後，是台灣不舒服，還是大陸比較不舒服？而且執政者是民進黨，郝龍斌需要為民進黨籌畫？

黃智賢認為，郝龍斌言論其實不奇怪，代表台灣藍營的主流思想，這個主流思想，就是不可能爭回整個中國的政權，那也就不再想要追求統一，覺得統一就是被統，寧可在台灣偏安，也絕不要被統，這就是國民黨的底線，從江啟臣、蔣萬安到所有的青壯年輕世代，所謂改革，有不認九二共識的，有要去掉中國兩字，「無非是，不認自己是中國」。

黃智賢指出，國民黨和民進黨的差異，正在快速縮小，「台獨跟獨台的差別，也不過就是，有沒有捅破那一層窗紙的差別而已，都是一樣，覺得我台灣過我台灣的小日子，你北京，離我遠點。但，我要什麼你得給什麼」。

對於台灣的主流民意，黃智賢說，在20年來的人為操作下，形成「抗中保台」的類台獨主流民意，多數人覺得台灣不是中國的一部分，不承認自己是中國人，幹嘛中國要來打壓台灣？國民黨從前總統李登輝用黨主席的身分去中國化後，本來就沒有中國，「國民黨內，除了少數如連戰，郝柏村和洪秀柱以外，誰在乎中國這兩個字？」

黃智賢批評，國民黨大大小小的政治人物，參與製造台獨選民的共業，現在台獨綠色海嘯之勢已成，為了主流台獨選票，各種諂媚迎合討好，郝龍斌不是第一個，也不會是最後一個，「三通是通航，通郵，通商。斷直航，斷郵件，斷商業往來。台灣出口有40％是出口到大陸。郝龍斌行啊 ! 就斷啊！好棒棒。」

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