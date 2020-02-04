新黨切割郝龍斌！　郁慕明：你跟民進黨有什麼兩樣

▲郝龍斌登記參選國民黨黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌日前表示，若北京不承認中華民國，可以重新考慮是否繼續兩岸三通。對此，新黨主席郁慕明3日下午透過大陸社群網站「今日頭條」，向兩岸網友宣布與郝龍斌切割關係。

郁慕明表示，郝龍斌為了選黨主席，採取強勢的態度，「當然，他有什麼主張，我們沒有意見，他為了選舉，要贏得台灣的…尤其是國民黨的黨員的支持，或許他必須要語不驚人死不休，但是呢…對大原則上面，他不能夠有所動搖的，這大原則就是兩岸必須要和平交流」。

郁慕明指出，郝龍斌說了重話以後，大陸的網友批評很多，對台灣來講，台灣是能少說話就少說話，「但是我基於他過去曾是新黨的，他現在所表達的主張，是跟新黨的主張是違背的，所以我們要批判，不僅是批判，更要切斷跟他過去的關係」。

郁慕明提到，這也是為了保護郝龍斌，因為郝龍斌有新黨的包袱，「當民進黨攻擊他的時候，或者國民黨內部有不同意見的人，他們都會說郝龍斌本來就是新黨的、郝龍斌是新黨來的」。

▲新黨主席郁慕明。（圖／記者林敬旻攝）

郁慕明說明，之所以要跟郝龍斌切斷關係，是因為郝龍斌過去有新黨的背景，但早就離開新黨，現在郝龍斌的主張與新黨的主張是違背的，所以必須切斷關係，關係切斷也可以讓郝龍斌沒新黨包袱，「道不同，不相為謀」。

郁慕明還說，郝龍斌這時候為了選舉，可以說很多主張，可以拉票，但兩岸過去建立交流的管道不能停止，「你要停止的話，那你跟民進黨有什麼兩樣？因為民進黨前一段時間，蔡英文講話更兇，比你更兇，所以要投給獨的這些人，他不會投給你，投給綠的不會投給小綠，會投給大綠」。

郝龍斌1994年加入新黨後，在1995、1999年當選第三、四屆立委，2000年接任新黨全國委員會召集人，他2006年就宣布重回國民黨，並代表國民黨參選台北市長。