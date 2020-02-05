郝龍斌拜會馬英九爭取支持　「兩岸必須堅持九二共識才有互動空間」

記者呂欣玫／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌4日正式登記參選黨主席，並承諾讓年輕世代進入黨的決策體系，聘用青壯世代擔任一級黨務幹部，且不會把黨主席做為下個政治職務的跳板。他5日前往拜會前總統馬英九爭取支持，提到兩人在黨務改革、兩岸關係等政見相當契合。

郝龍斌5日透過臉書表示，今天上午拜會馬英九談了約50分鐘，這次參選黨主席，對於黨內改革等相關問題，藉由這次拜會機會特地請教。針對黨務改革部分，馬英九認為應擴大決策機制，納入有民意基礎的縣市首長或民意代表參與，而這也與我提出的政見相契合，「我認為未來在黨章明訂中央委員、中常委法定比例的保障名額由具公職身分的同志參選擔任。」

面對兩岸關係，郝龍斌日前提到，若北京未來還是堅持不承認中華民國，「我們也不需要跟他交往」，甚至兩岸三通有沒有必要再繼續進行下去，也可以做重新的考量。他重申，堅持中華民國是國民黨基本的信念，馬英九也認為，必須在堅持九二共識、一中各表的基礎上，開展兩岸關係。「我們都認為，兩岸對此共識必須有共識，才有之後互動的空間。」

面對武漢肺炎的疫情，馬英九特別呼籲在公眾場所戴口罩、別握手與勤洗手等，這是公眾人物的社會責任。而政黨現在應該放下成見，積極協助民眾度過這段艱困期，這是社會應該共同面對的難關。當然現在的口罩之亂，馬英九認為政府在分配與通路上可能規劃的不夠精細，應該有所調整。

最後，郝龍斌強調，國民黨目前為重要的問題就是年輕化與如何實際給予年輕人機會，過去他與馬英九有許多合作經驗，例如2018年選舉時協助許多沒政治家族背景、形象清新的優秀年輕人或新人。接下來，我也會秉持這樣的初心，持續建立黨內的年輕化。更重要的是，不只黨內年輕人有機會，也會創立一個更公平且更有機會的平台，吸引黨外的年輕人加入國民黨，唯有新血的加入，國民黨才能從量變轉為質變，更好的國民黨，我們一起來做。