　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌拜會馬英九爭取支持　「兩岸必須堅持九二共識才有互動空間」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者呂欣玫／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌4日正式登記參選黨主席，並承諾讓年輕世代進入黨的決策體系，聘用青壯世代擔任一級黨務幹部，且不會把黨主席做為下個政治職務的跳板。他5日前往拜會前總統馬英九爭取支持，提到兩人在黨務改革、兩岸關係等政見相當契合。

郝龍斌5日透過臉書表示，今天上午拜會馬英九談了約50分鐘，這次參選黨主席，對於黨內改革等相關問題，藉由這次拜會機會特地請教。針對黨務改革部分，馬英九認為應擴大決策機制，納入有民意基礎的縣市首長或民意代表參與，而這也與我提出的政見相契合，「我認為未來在黨章明訂中央委員、中常委法定比例的保障名額由具公職身分的同志參選擔任。」

面對兩岸關係，郝龍斌日前提到，若北京未來還是堅持不承認中華民國，「我們也不需要跟他交往」，甚至兩岸三通有沒有必要再繼續進行下去，也可以做重新的考量。他重申，堅持中華民國是國民黨基本的信念，馬英九也認為，必須在堅持九二共識、一中各表的基礎上，開展兩岸關係。「我們都認為，兩岸對此共識必須有共識，才有之後互動的空間。」

面對武漢肺炎的疫情，馬英九特別呼籲在公眾場所戴口罩、別握手與勤洗手等，這是公眾人物的社會責任。而政黨現在應該放下成見，積極協助民眾度過這段艱困期，這是社會應該共同面對的難關。當然現在的口罩之亂，馬英九認為政府在分配與通路上可能規劃的不夠精細，應該有所調整。

最後，郝龍斌強調，國民黨目前為重要的問題就是年輕化與如何實際給予年輕人機會，過去他與馬英九有許多合作經驗，例如2018年選舉時協助許多沒政治家族背景、形象清新的優秀年輕人或新人。接下來，我也會秉持這樣的初心，持續建立黨內的年輕化。更重要的是，不只黨內年輕人有機會，也會創立一個更公平且更有機會的平台，吸引黨外的年輕人加入國民黨，唯有新血的加入，國民黨才能從量變轉為質變，更好的國民黨，我們一起來做。

ET快訊
花20元停車就中千萬！11-12月發票中獎完整清單公布　快來
他曝大陸死亡人數持續攀升「暗黑秘密」：感染初期連X光也檢查不
北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關
滯留湖北503台商名單曝光！3人突襲登機..徐正文無奈回應了
武漢肺炎重創航空業！國泰航空放3星期無薪假　華航新進組員延後
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫照顧假不給薪　賴香伶研議修就保法給付照顧者津貼

13點揭兩岸三黨抗疫智慧！沈富雄：國民黨這次得分最多

鑽石公主號郵輪旅客曾赴九份　侯友宜看新聞才知！

影／爆新進立委「刻意操作」跑票　田方倫嗆：把黨團當塑膠嗎？

實名制上路後將無法買口罩　戴錫欽：非法移工恐成防疫漏洞

請防疫假不支薪　邱顯智籲：比照SARS由政府補貼薪資

「罷韓宣傳」走復古娛樂！韓國瑜攏咬去　快轉紅圈小瑪莉...五六年級秒懂　　

郝龍斌拜會馬英九爭取支持　「兩岸必須堅持九二共識才有互動空間」

「口罩進口就好」才被酸　周錫瑋再喊：高溫殺菌可重複用

「家人跟小孩全住台北」 徐正文：飛機上絕對沒有自己的親屬

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

防疫照顧假不給薪　賴香伶研議修就保法給付照顧者津貼

13點揭兩岸三黨抗疫智慧！沈富雄：國民黨這次得分最多

鑽石公主號郵輪旅客曾赴九份　侯友宜看新聞才知！

影／爆新進立委「刻意操作」跑票　田方倫嗆：把黨團當塑膠嗎？

實名制上路後將無法買口罩　戴錫欽：非法移工恐成防疫漏洞

請防疫假不支薪　邱顯智籲：比照SARS由政府補貼薪資

「罷韓宣傳」走復古娛樂！韓國瑜攏咬去　快轉紅圈小瑪莉...五六年級秒懂　　

郝龍斌拜會馬英九爭取支持　「兩岸必須堅持九二共識才有互動空間」

「口罩進口就好」才被酸　周錫瑋再喊：高溫殺菌可重複用

「家人跟小孩全住台北」 徐正文：飛機上絕對沒有自己的親屬

防疫照顧假不給薪　賴香伶研議修就保法給付照顧者津貼

超大盤海鮮+肉盤5百有找！羅東高CP值火鍋　還有滷肉飯免費續

影／隱瞞經歷趴趴走！12位確診患者被公安「立案調查」...1女害147人隔離

【名家看經濟】傅中原／川普收割貿易戰的三個關鍵因素

在線閱讀3個免費英文電子書網站　宅在家防疫不耍廢

海上出現10確診名單　公主遊輪鑽石公主號緊急取消2月所有航班

馬大偉運彩解盤／熱火@快艇　挺莊買快艇

Apple Store首次開發票就開出大獎　幸運兒花150元買影音產品中200萬

台南違規的人比較囂張　機車騎士發現被拍！動手毆打檢舉達人

拒談身分爭議和抹紅　徐正文放話：湖北台胞回家後再來一戰

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

新北居家檢疫3失聯　侯友宜：目前都已出境

第11例確診個案：50多歲男從武漢返台

葉毓蘭「內褲可一周只穿2天嗎」　何博文轟：不倫不類

快訊／公務員也有14天防疫照顧假

陸委會不認「5日第二批台商返台」定3處理原則

從美國「花2600元」寄罷韓連署

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

超過24小時沒睡　網發起「陳時中部長去休息」活動

蔡政府防堵「武漢肺炎」　關鍵3決策曝光

工程師自製超商口罩地圖　唐鳳與他聯繫

對抗武漢肺炎有三寶！「醫師」陳其邁親自示範：遠離病毒沒煩惱

林智堅：陳時中承受巨大的壓力和消磨

更多熱門

相關新聞

胡志強挺郝？　江啟臣：他支持願意為黨承擔的人包括我

胡志強挺郝？　江啟臣：他支持願意為黨承擔的人包括我

國民黨主席補選，前副主席郝龍斌、立委江啟臣兩強對決正式成形。針對前台中市長胡志強4日陪同郝龍斌登記參選，同樣出身台中的江啟臣5日受訪時表示，胡志強一路以來都非常支持他，強調他支持的是「所有願意出來為黨承擔的人」，包括自己在內。

建議她去選黨主席　張麗善：目前以防疫為優先

建議她去選黨主席　張麗善：目前以防疫為優先

立委簡東明賄選案　無罪確定

立委簡東明賄選案　無罪確定

禁售口罩第2天！地方轟中央造成民眾恐慌

禁售口罩第2天！地方轟中央造成民眾恐慌

徐巧芯挺郝龍斌　幫助年輕人是他的日常

徐巧芯挺郝龍斌　幫助年輕人是他的日常

關鍵字：

郝龍斌馬英九國民黨

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面