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郝龍斌登記參選「不會把黨主席當作下個政治職務跳板」　胡志強現身力挺

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記者羅婉庭／台北報導

前國民黨副主席郝龍斌4日上午赴黨部正式登記參選黨主席，由前台中市長胡志強陪同，林奕華、賴士葆、戴錫欽、徐巧芯等多位青壯世代立委、議員皆到場支持。郝龍斌表示，看到這麼多個世代具有民意基礎的同志支持，他信心倍增，他也強調不會把黨主席做為下個政治職務的跳板。

郝龍斌強調，他將全心尋找輔佐國民黨中興之主，並培養年輕接班梯隊。未來的組織核心包括副主席、副秘書長、一級主管中必有具民意基礎的年輕世代，並且現在黨務中的青年幹部若有參政決心，一定全力協助。

郝龍斌承諾，他若當選黨主席，將全心全意的了解民眾心聲，專心專職做好黨主席工作，沒有任何包袱，將大破大立從事改革工作。世代傳承與合作、讓年輕人出頭是國民黨必須要做的事情，年輕人是國民黨未來的希望。

郝龍斌表示，感謝這麼多不同世代的黨內同志今天出席給予溫暖，讓他參選信心倍增，國民黨面對挫敗，改革與改變是當務之急，希望能透過參選更加團結，他保證未來一定用無私無我的態度，積極協助國民黨脫離險境，尋找中興之主、接班梯隊。

他也強調，自己未來必定專心專職，做好黨主席工作，不會做為下一個政治工作的跳板，也會24小時待在黨部，跟黨員、民眾溝通協調，做出大破大立的改革工作，其中最重要的是「人才培養」，今天站在身邊的年輕黨員同志，不一定都有家世背景，過去他們透過許多人的幫助，自己也盡一份心力，現在都在各個職位發光發熱。

對於江啟臣擁有多數黨內青年的支持，郝龍斌表示，希望能透過參選來凝聚黨的共識，希望黨可以越選越團結，國民黨的浴火重生指日可待。郝龍斌表示，胡志強是他重要的夥伴，過去參與過的選舉他都會支持。

郝龍斌上午遞交40632份連署書完成登記參選的程序，胡志強、徐巧芯、賴士葆、邱于軒、費鴻泰、林奕華、林杏兒、魯明哲、鍾佩君、戴錫欽、郭昭巖、王威元、員林市三條里里長張凱翔等人都到場表示支持。

▲郝龍斌登記參選國民黨黨主席，前台中市長胡志強力挺。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌登記參選國民黨主席，前台中市長胡志強力挺。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌登記參選國民黨黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

▲郝龍斌登記參選國民黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

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