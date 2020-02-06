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遼寧、江西宣布「封省」！全社區採「封閉式管理」...每2天僅能派1人出門

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▲江西婺源。（圖／CFP）

▲江西省日前宣布採取「封閉式管理」。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情仍未有緩解的跡象，大陸目前確診病例已超過28,000人，死亡病例達564人。為了讓疫情不再繼續擴散，許多城市在繼湖北武漢之後，也紛紛宣布封城；此外，江西省、遼寧省日前更宣布進行「封閉式管理」，並分別公布10條及30條防疫措施。

遼寧省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部昨（5）日印發《全省城鄉社區（村）疫情嚴查嚴控措施30條的通知》，針對全省的所有社區皆採取「封閉管理」，且出入都需測量體溫。通知中強調，除了嚴格排查每個人的健康狀況及密切接觸者外，也呼籲居民少出門，並且互相督處，若有看見發病者立即通報。

▲武漢肺炎恐造成全球經濟蒸發1.2兆。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情快速擴散，大陸許多城市已下令封閉。（圖／路透）

除了遼寧省外，江西省今（6）日也發布《關於進一步強化疫情防控十條措施的公告》，要求所有社區一律實行「封閉式管理」，且居住人員需憑有效證件進出，同時進行體溫測量。通知中也指出，除特殊需要外，每戶家庭（居家隔離家庭除外）每2天只能指派1名家庭成員外出採購生活物資。

隨著武漢肺炎疫情快速擴散，繼湖北武漢市封城後， 合肥、昆明、自貢市，以及遼寧、江西全省近日皆採取小區「封閉管理」；據悉，大陸目前至少有36個城市先後實施不一樣的封鎖措施，希望疫情能盡快得到控制。

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▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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