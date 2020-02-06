1人1口罩捐醫院！基隆「淨灘海俠」要守護最前線　衛生局回應了

▲「淨灘海俠」陳信助在臉書發起「一人捐一罩，防護基隆醫療最前線」的活動（圖／翻攝臉書，下同）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

武漢肺炎疫情升溫，全台更是「一罩難求」，就在6日口罩實名制上路，7天僅能購買2片的情況下，「動手愛台灣」志工陳信助就在臉書發起「一人捐一罩，防護基隆醫療最前線」的活動，號召民眾捐贈口罩給需求最大、存貨卻匱乏的醫護人員們，但是針對陳信助的行為，基隆衛生局回應說，要捐不能一片一片捐，怕有污染問題。

人稱「淨灘海俠」的陳信助長期關注環境生態議題，把對大自然的愛「用行動表現出來」，並擔任臉書粉絲專頁「動手愛台灣」版主，時常發文邀請民眾一同前往海邊撿垃圾，維持良好生態環境，而陳信助「愛台灣的心」除了維護大自然外，面對這次的武漢肺炎疫情也不遺餘力，希望大家可以把口罩讓給第一線的醫護人員。

陳信助在臉書提到，「我要做一件瘋狂的事，這件事需要大家一起來幫忙」，加上專家的說法「一般健康人不需要戴口罩，除非搭大眾運輸工具或者進出醫院才要戴」，而醫護人員為防護第一線，希望可以「用口罩守護」，將目標先放在基隆署立醫院，先前也已經有聯絡過院方，得知醫護人員們確實需要口罩，「1片不嫌少，10片嫌多」希望可以號召民眾加入捐贈行列，把收集的口罩優先給就近的基隆署立醫院。

然而，稍早陳信助於個人臉書PO文表示，因為有詢問過基隆衛生局，獲得的回應是「捐贈的口罩必須是整批原封未拆、不能拆有散裝」，因此無法完成此次捐贈，但是他說看到有許多很有愛心的朋友，「這樣就值得了，感謝大家」，而目前臉書上已經無法搜尋到此項活動。



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