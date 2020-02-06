▲搶領口罩號碼牌鬥毆！陳時中給「口罩實名制系統」打85分。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制上路首日，健保署官網與APP今（6）日上午9時同時開放「口罩數量查詢」，但剛上線就傳出塞爆。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至下午2時，已有5589家藥局開賣，總計賣出98萬6964片，有藥局反映民眾為搶號碼牌鬥毆，對於此制度，他給該套系統打85分。

健保署長李伯璋表示，惟大量民眾於9時左右上本署官網查詢特約藥局庫存情形，一下子湧入每分鐘1萬8000人上線查詢，造成網路速度瞬間變慢，平時官網用100M的傳輸速度，每分鐘大概3000人上線，今天已擴充到600M傳輸速度，仍無法應付一下湧入大量查詢人潮，且六千家特約藥局賣出口罩，健保署即時運算與民眾查詢藥局餘量造成資料庫的大負擔，而有當機現象。

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

中央流行疫情指揮中心3日宣布最新政策，4日起四大超商停售口罩，6日起開始實名制購買，一片降價為5元，民眾須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。

為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。