妻子得武漢肺炎...小學副校長隱瞞病情　違規辦壽宴害100多人被隔離

▲副校長夫妻竟然隱瞞曾去過武漢，違規辦壽宴。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）被世界衛生組織指出，此病毒可能具持續人傳人能力，湖北咸寧市通城縣近來傳出，當地一所國小副校長發現妻子出現發燒、咳嗽症狀，竟然隱瞞病情還違規幫父親舉辦壽宴，造成至少1人受感染、上百人需要被隔離。

湖北咸寧市通城縣紀委5日通報，通城縣實驗小學副校長張新甫上月11日與黃姓妻子一同前往武漢，次日返回通城，幾天後妻子出現發燒、咳嗽等症狀，他不但沒有及時通報相關部門並且自主隔離，22日還違規與弟弟一同在當地舉辦父親壽宴，席開10幾桌，參加宴會人數多達上百人。

張新甫於壽宴隔日，帶著妻子前往該縣人民醫院就醫，面對醫生多次詢問近期是否有前往武漢或與武漢人員接觸，卻都予以否認，結果對方於24日被確診罹患新型冠狀病毒肺炎，導致醫院20多名醫護人員、37名患者及家長需要隔離。而參加壽宴的一名戴姓女子後來也被確診，其王姓丈夫以及工作單位16名同事和所有參加壽宴的村民全部都被隔離。

通城縣紀委在調查報告中指出，2日對張新甫展開調查後，對方態度惡劣，且不願意配合透露最近接觸人員情況，最後於4日決定予以開除黨籍，將其與黃姓妻子一同移送縣公安機關依法處理。縣教育局除了對小學校長吳繼明進行誡勉談話，分別對違規參加壽宴的校內工作人員施行警告處分。

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