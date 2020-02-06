先別管武漢肺炎！本季流感重症已61死　發病到死亡平均5天

▲北榮公費流感疫苗開打。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎延燒，台灣已有11例確診個案，但流感疫情也不容小覷，依據疾管署監測資料顯示，本季自2019年10月起至2020年2月3日止，流感重症死亡病例已累計61例，重症也累積858例，98%病例未接種本季流感疫苗。上週則有5例死亡，平均發病到死亡僅5天。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週死亡個案中一名84歲女性，本身有中風、臥床病史，且沒有接種流感疫苗，從發病到死亡僅短短1天。疾管署提醒，目前仍是流感高峰期間，公費流感疫苗仍有42.2萬劑，呼籲符合資格民眾還是把握機會接種。

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疾管署監測資料顯示，國內流感疫情仍處高峰，國內上週（1月26日至2月1日）門急診類流感就診達10萬2013人次，較前一週下降13.5%；急診類流感就診病例百分比為22.2%；近4週社區流行病毒則以A型H1N1為主，約佔84.6%。

截至2月2日止，全國公費流感疫苗接種數達561.8萬劑，尚餘約42.2萬劑，籲請符合公費接種資格的民眾把握機會儘速接種。疾管署籲請符合公費接種資格的民眾把握機會儘速接種。若長者或者行動不便者，可以先洽詢各地衛生局，評估人力協調衛生所或合約院所到住家提供到宅接種服務。

▼疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）