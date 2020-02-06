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別擠健保署官網了！　「口罩供需資訊平台」還有13處可查

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▲▼口罩實名制今日上路，全台健保特約藥局早上九點開放購買,一早大批民眾前往排隊 。（圖／記者徐斌慎攝）

▲別擠健保署官網了！「口罩供需資訊平台」還有13處可查。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制上路首日，健保署官網與APP今（6）日上午9時同時開放「口罩數量查詢」，但剛上線就傳出塞爆，健保署長李伯璋建議，除了健保官網外，也可多利用行政院委託民間建置的13套系統或APP查詢，資料皆料皆與健保署官網同步，流量分散後，也比較不容易有「塞車」問題。

李伯璋受訪時表示，依據同仁回報，官網在2月2日之前每日瀏覽人數約9萬，5日人數已到230萬，今日上午人數已超過300萬。平常官網用的100M的傳輸速度，只用到60-80M，每分鐘人數大概3000人，今天擴充到600M傳輸速度，每分鐘瞬間使用人數仍超過18000人，呼籲民眾可透過唐鳳政委規劃的系統加以整合。

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▲▼健保署網站被塞爆。（圖／記者葉國吏攝）

▲健保署網站被塞爆。（圖／記者葉國吏攝）

依據唐鳳在臉書公布資料，14家口罩供需資訊查詢系統，除了健保署官網外，亦有「藥局口罩採購地圖」、「口罩哪裡買 (Line ChatBot) 」、「敗口罩 (Line ChatBot) 」、「台灣口罩藥局查詢 (Telegram ChatBot) 」、「Leaflet map with 藥局資料」、「特約藥局地圖」、「災情回報系統」、「健保特約藥局與衛生所地圖」、「口罩地圖（目前位置半徑 5 公里的點）」、「口罩供需即時資訊查詢」、「AR版健保特約藥局與鄉鎮衛生所」、「高雄金城武 (Line ChatBot) 」以及「LINE@『疾管家』」。

健保署企劃組組長張鈺旋提到，健保署考量民眾都關心口罩情況，3天前已拜託唐鳳政委，建置了14家民間口罩查詢平台，健保署是透過open data提供資料，每半小時更新一次。

▲▼口罩實名制首日，台北鼎泰藥局一早現人龍。（圖／記者黃士原攝）

▲口罩實名制今日上路，全台健保特約藥局早上九點開放購買，一早大批民眾前往排隊 。（圖／記者徐斌慎攝）

唐鳳在臉書提到，打開口罩供需資訊 網頁後，可以看到所有民間社群與健保署在過去兩天共同努力的成果，希望讓有需要購買口罩的人，可以透過視覺化地圖、聊天機器人等多元管道，即時、便利的查詢到附近健保特約藥局的地點，以及口罩存量。

最後，除了再一次感謝民間社群與健保署同仁，也要提醒請把資源優先留給「有需要購買口罩的人」，以及「口罩的取得須依政府頒布的規則辦理」。

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