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鑽石公主號確診20人曾訪新北景點　侯友宜：已下令進行環境大清掃

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▲侯友宜視察防疫專責救護分隊。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者呂欣玫／新北報導

日本橫濱港出發的郵輪「鑽石公主號」5日出現10例武漢肺炎確診，6日再新增另外10例，其中包括一名台灣女性；由於船上有2000多名乘客曾從基隆港下船，當天行程包含台北101、故宮以及九份，引起北北基民眾緊張。對此，新北市長侯友宜6日表示，所有旅行團會接觸過的消費場所、觀光旅遊地點，已下令進行全部環境大清掃。

對於載有武漢肺炎確診病患的「鑽石公主號」曾下船到新北景點觀光，引起外界恐慌。侯友宜表示，這件事他也是從媒體新聞才知道，但第一時間就下令觀光旅遊局、衛生局往上反映了解路徑，但是資訊還是都完全沒辦法掌握。

侯友宜說，不能說沒有掌握就不作為，昨天他已經下令，「所有旅遊地區的各個地區，通知所有區長去告訴所有旅行團，去警示公主郵輪號的旅行團；所有旅行團會接觸過的消費場所、觀光旅遊地點，全部環境大清掃，防疫只能做到『過』，不能做到『不及』。」

侯友宜表示，他還是不斷告訴在座的所有貴賓、所有參與人，你家有開餐廳、你家可能有遊客走過的，還是公共場所，趕快再做消毒一遍，我們防疫多做一點，絕對沒有錯。

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