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口罩不用搶！ 彰化縣340家健保藥局　掃一下「QR Code」便分明

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記者唐詠絮／彰化報導

中國大陸新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情持續升溫，中央規劃口罩實名制6日上路，彰化縣衛生局提醒縣民不必每個人急著排隊購買，可先連結彰化健保藥局QR Code就近購買，並呼籲讓最需要口罩的民眾能夠優先買到口罩。

▲彰化縣衛生局提醒民眾不需搶購口罩，掃條碼便分明。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局提醒民眾要購口罩，掃條碼便分明。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局提醒民眾不需搶購口罩，掃條碼便分明。（圖／彰化縣衛生局提供）

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▲彰化縣內有340家健保藥局。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局指出，縣內340家社區藥局都是健保藥局，分布在全縣26鄉鎮，民眾可連結彰化健保藥局QR Code前往購買。每人7天內限購2片，為分散購買人潮，身分證字號末碼為奇數者，可於星期一、三、五購買；偶數者(包含0)可於星期二、四、六購買，星期日則開放全民皆可購買。

▲彰化縣衛生局提醒民眾不需搶購口罩，掃條碼便分明。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局提醒民眾要購口罩，掃條碼便分明。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局同時指出，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。實名制配發的口罩，每間藥局不論城鄉規模大小，公平分配，每日每間200個成人口罩，50個小孩口罩。

▲彰化縣衛生局提醒民眾不需搶購口罩，掃條碼便分明。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局請民眾將口罩留給需要的人。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局也提醒民眾，口罩使用時機仍應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，而健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

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