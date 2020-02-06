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女官員神解「糞口傳播」：就是吃了別人的屎　全場傻眼靜默

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▲▼解釋糞口傳播！女官員「就是吃了別人的屎」。（圖／CTWANT提供）

▲解釋糞口傳播！女官員「就是吃了別人的屎」。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

武漢肺炎疫情尚未獲得控制，各國除了防堵病毒入侵，同時也積極研究病毒可能傳播的途徑、治療方式；其中研究發現，新型冠狀病毒感染存在糞口傳播可能性。四川人民醫院健康管理中心主任劉玉萍在記者會上解釋何謂「糞口傳染」，期間語出驚人，「就是你吃了別人的屎。」全場靜默，大家傻眼。

深圳市第三人民醫院日前透露，研究發現在某些確診患者的糞便中檢測出2019-nCoV核酸（新型冠狀病毒）陽性，意味著新型冠狀病毒感染存在糞口傳播可能性。副院長劉映霞指出，武漢肺炎確診患者的糞便很可能有活病毒存在，目前研究人員正在做進一步分離病毒的研究。

為了讓大眾更加了解疫情狀況，四川人民醫院健康管理中心主任劉玉萍於4日舉辦的「新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作」記者會上解釋，何謂糞口傳染。期間她說，「什麼叫糞口傳播，就是你吃了別人的屎，這個很簡單，但這是怎麼來的？就是因為這個手，所以飯前便後要洗手。」

一席話讓現場眾人傻眼，影片甚至在網路上被瘋狂傳發。對此劉玉萍表示，科普就是要通俗易懂，讓別人能夠記得住，但沒想到卻被人斷章取義去傳播，真的很無奈。

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