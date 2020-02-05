「第一次戴套失敗」成關鍵　女控前男友硬上！檢不起訴：妳讓他戴第二次？

▲桃園市林姓男子遭前女友指控，去年5月酒後硬上性侵，林辯稱經過女友同意才帶套上陣。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年5月間在女友住處飲酒，酒過三巡後林男詢問「「我們可以那個嗎？」女子同意後，林戴上保險套後上陣，但事後女子卻指控林強制性交，並至醫院驗傷提告；林辯稱事前曾詢問女友徵求同意，2人交往期間至少發生過15次性行為，檢方認為，女子有機會求救卻未呼救，難以認定林涉嫌性侵，5日偵結予林涉嫌強制性交予以不起訴處分。

檢警調查，42歲的林姓男子遭女友指控，去年5月27日凌晨，陪女友返回其住處後，2人飲酒後，林卻突然壓在她身上，不顧掙扎並大喊「你不要壓我，走開」仍強行脫去其褲子硬上性侵得逞，事後赴醫院驗傷提告林強制性交。

林男在偵訊時否認強制性交，並辯稱與女子原本是男女朋友關係，交往期間至少發生過15次性行為，2人雖已分手，但去年5月27日陪女友至其住處聊天喝酒，酒後詢問前女友「我們可以那個嗎？」，獲得前女友同意戴上保險套與其發生性關係，過程並沒有強制性交。

檢方查出，林男戴保險套時，一度沒戴成功，起身後拿另一個保險套，若女友得知林男要對她強制性交，當時就有機會開門逃離，或向同住屋內的家人呼救；女子媽媽指證，當時有聽到女兒在房間尖叫「你不要壓我，走開、媽媽上來救我」等語，但後來女兒都與林男在房間，期間約4小時未曾聽到女兒求救或告知被性侵一事。

檢方認為，女子曾赴醫院驗傷，醫院證明其處女膜有陳舊性撕裂傷，女子坦承在案發前2天曾與林男發生未帶套發生性關係，難以證明是2天後強制性交傷勢所為，此外，檢方難以僅憑女子指控，未能提供其他積極與客觀證據追究林男刑責，偵結林男涉嫌強制性交罪嫌予以不起訴處分。

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