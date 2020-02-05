放沖天炮遭圍毆內臟出血致死　法院判凶嫌賠464萬給他年邁雙親

▲桃園市施姓男子前年中秋節在住家前烤肉，不滿王姓鄰居放鞭炮嚇到小孩，雙方起爭執，施男與友人圍毆王男傷重致死挨告。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市施姓男子前年中秋夜與陳姓等友人在桃園區住家烤肉，因王姓男子在附近燃放沖天炮嚇到小孩，雙方引發口角進而互毆，王男遭施姓兄弟與陳男等人毆打導致腹部大量出血送醫不治，事後王男父母提告並附帶民事訴訟，其中施姓兄弟與陳姓男子分別被判處8年至8年10個月有期徒刑，民事訴訟部分地院判處施等3人應賠償王男父母共計464萬餘元，本案還可上訴。

檢方調查，32歲的施姓男子於2018年9月23日中秋節前夕與陳姓男子等人在桃園區住家附近烤肉，當晚有王姓男子燃放沖天炮，結果小孩被沖天炮驚嚇到，施等人向王男提醒鞭炮恐會傷到人，但後來王男再度燃放沖天炮，雙方互起口角進而爆發肢體衝突。

由於雙方都有喝酒，王男遭施等3人拳打腳踢，導致頭部與腹部等處被重擊，王倒地昏迷被送醫急救，因腹腔大量出血導致出血性休克，雖經醫護人員搶救後仍宣告不治，王男父母則對涉嫌毆打的施姓兄弟與陳姓男子提告。

檢警偵訊時，施、陳等3人坦承有出手歐打王，訊後依殺人罪嫌提起公訴；桃園地院認為，施等人僅因細故，竟將王男毆打致死，造成家屬頓失親人，考量3人全數坦承，但未能和被害家屬達成和解，施等人主觀上應無殺人犯意，依傷害致死判處施男8年、傷害罪2個月有期徒刑，施的哥哥依傷害致死罪判刑8年2個月、傷害罪判3個月，陳姓友人依傷害致死罪判刑8年10個月、傷害罪3個月。

王男年邁父母事後提起刑事附帶民事求償，向3人求償總計包括喪葬費與精神賠償等共計815萬餘元，民事庭法官認為，施等3人共同傷害王男致死犯行明確，審酌雙方職業收入與王男父母年齡等，判處3人應連帶賠償王的父親、母親各196萬6484元、268萬2385元，總共464萬8869元，本案還可上訴。

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