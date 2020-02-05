　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

IG也能用GIF回文囉！　動態貼圖讓你更易傳達心情

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Instagram，IG。（圖／達志影像／美聯社）

▲IG公佈即將開放GIF回文功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

IG已成為當今的主流社交平台，先前它允許用戶將貼文或限時動態以GIF圖片呈現。而今天Instagram在Twiiter公佈，用戶可以開始在朋友的貼文底下以GIF圖片回覆了，這對喜好用動態圖片回文的人來說，勢必又會掀起一陣風潮。

GIF回文是現在相當受歡迎的一項功能，Instagram表示新功能必須透過應用商店更新下載才能使用，用戶可以從GIPHY提取的GIF動態圖片回覆朋友的貼文。

不過經《ETtoday》新聞雲記者更新後實測，目前尚無法使用此功能。IG愛用者近期可以密切留意更新資訊，否則一不小心可要落伍了！

另外，phoneArena報導，Instagram上周證實，它們正在針對電腦版的「Direct messages」私訊功能做測試，這是人們一直都很期待的一項功能，相信不久後也會上線。
 

＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

IG Direct私訊功能搬上網頁版！操作方式與手機相同
打假！IG將隱藏「PS」圖像　藝術家憂影響可見度
Instagram移除主頁面IGTV捷徑圖示　前20熱門影音瀏覽次數20萬不到...遠低於TikTok

ET快訊
花20元停車就中千萬！11-12月發票中獎完整清單公布　快來
他曝大陸死亡人數持續攀升「暗黑秘密」：感染初期連X光也檢查不
北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關
滯留湖北503台商名單曝光！3人突襲登機..徐正文無奈回應了
武漢肺炎重創航空業！國泰航空放3星期無薪假　華航新進組員延後
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

IG也能用GIF回文囉！　動態貼圖讓你更易傳達心情

臉書兒童版Messenger Kids添新功能　父母可查看孩子的聊天紀錄與動態

Disney +推出三個月擁2860萬訂戶　對手Apple TV+壓力倍增

Android平台有「錢」景！　Google八年來支付App開發者超過2.4兆元

Outlook也支援iPad「多工處理」啦！可一邊看影片一邊發郵件了

Instagram成臉書金雞母！去年廣告營收200億美元　大勝YouTube的150億美元

Google語音輸入自動標「標點符號」　網：超車iOS兩條街

Galaxy Buds+的電池續航和音質大躍進！　還能同時配對多個設備

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

亞馬遜Alexa語音助理新功能！廠商可以自選客服聲音　肯德基爺爺也能跟你對話點餐

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

IG也能用GIF回文囉！　動態貼圖讓你更易傳達心情

臉書兒童版Messenger Kids添新功能　父母可查看孩子的聊天紀錄與動態

Disney +推出三個月擁2860萬訂戶　對手Apple TV+壓力倍增

Android平台有「錢」景！　Google八年來支付App開發者超過2.4兆元

Outlook也支援iPad「多工處理」啦！可一邊看影片一邊發郵件了

Instagram成臉書金雞母！去年廣告營收200億美元　大勝YouTube的150億美元

Google語音輸入自動標「標點符號」　網：超車iOS兩條街

Galaxy Buds+的電池續航和音質大躍進！　還能同時配對多個設備

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

亞馬遜Alexa語音助理新功能！廠商可以自選客服聲音　肯德基爺爺也能跟你對話點餐

防疫照顧假不給薪　賴香伶研議修就保法給付照顧者津貼

超大盤海鮮+肉盤5百有找！羅東高CP值火鍋　還有滷肉飯免費續

影／隱瞞經歷趴趴走！12位確診患者被公安「立案調查」...1女害147人隔離

【名家看經濟】傅中原／川普收割貿易戰的三個關鍵因素

在線閱讀3個免費英文電子書網站　宅在家防疫不耍廢

海上出現10確診名單　公主遊輪鑽石公主號緊急取消2月所有航班

馬大偉運彩解盤／熱火@快艇　挺莊買快艇

Apple Store首次開發票就開出大獎　幸運兒花150元買影音產品中200萬

台南違規的人比較囂張　機車騎士發現被拍！動手毆打檢舉達人

拒談身分爭議和抹紅　徐正文放話：湖北台胞回家後再來一戰

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

3C家電熱門新聞

升級Windows 10用不慣？這款神器讓開始介面秒變回Windows 7

Galaxy S20系列定價曝光！　S20 Ultra最高突破4萬元

Google相簿出包！私人影片可能誤傳至陌生人相簿中

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

iPhone 12外觀將與iPhone 11雷同

Surface Book 3規格曝光！　專利內控散熱系統、搭載第十代i7處理器

LG決定退出2020 MWC！武漢肺炎防疫安全考量　擇日自辦新品發表

Android Auto 5.0更新爆Bug　方向盤接聽／拒接按鈕失靈

Google語音輸入自動標「標點符號」

兩方法訓練Face ID辨識戴口罩的你

產品、定價新策略　蘋果4招逆轉iPhone銷售頹勢

YouTube去年破4500億元營收

9鏡頭、4閃光！知名爆料者預測2022年Android手機設計

LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒

更多熱門

相關新聞

Instagram成臉書金雞母！去年廣告營收200億美元　大勝YouTube

Instagram成臉書金雞母！去年廣告營收200億美元　大勝YouTube

Facebook旗下的社群媒體Instagram廣受年輕人喜愛，根據《彭博社 》報導，Instagram去年獲得了200億美元的廣告收入，佔Facebook 2019年總收入的四分之一以上。

終極版異色瞳　白貓單眼雙色像珠寶

終極版異色瞳　白貓單眼雙色像珠寶

C羅IG買粉絲　2億有5千萬殭屍粉

C羅IG買粉絲　2億有5千萬殭屍粉

「不愛拍照的你」4個加分特質

「不愛拍照的你」4個加分特質

興奮到模糊！懶惰扁臉貓見到它秒清醒

興奮到模糊！懶惰扁臉貓見到它秒清醒

關鍵字：

IGInstagramGIF

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面