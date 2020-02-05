IG也能用GIF回文囉！　動態貼圖讓你更易傳達心情

▲IG公佈即將開放GIF回文功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

IG已成為當今的主流社交平台，先前它允許用戶將貼文或限時動態以GIF圖片呈現。而今天Instagram在Twiiter公佈，用戶可以開始在朋友的貼文底下以GIF圖片回覆了，這對喜好用動態圖片回文的人來說，勢必又會掀起一陣風潮。

GIF回文是現在相當受歡迎的一項功能，Instagram表示新功能必須透過應用商店更新下載才能使用，用戶可以從GIPHY提取的GIF動態圖片回覆朋友的貼文。

不過經《ETtoday》新聞雲記者更新後實測，目前尚無法使用此功能。IG愛用者近期可以密切留意更新資訊，否則一不小心可要落伍了！

另外，phoneArena報導，Instagram上周證實，它們正在針對電腦版的「Direct messages」私訊功能做測試，這是人們一直都很期待的一項功能，相信不久後也會上線。



PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it. — Instagram (@instagram) February 4, 2020

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