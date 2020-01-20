Instagram移除主頁面IGTV捷徑圖示　前20熱門影音瀏覽次數20萬不到...遠低於TikTok

▲IGTV並未廣受歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

Instagram 於 2018 年 6 月推出了主打長影音的平台 IGTV，希望吸引更多內容創作者使用。不過，Instagram 似乎承認 IGTV 效果不彰，決定把它的捷徑圖示從IG主頁面中移除。

根據《TechCrunch》報導，Instagram 已經從主頁移除橙色 IGTV 按鈕。Facebook 發言人表示，「隨著我們繼續致力於讓用戶更容易創作和發現 IGTV 內容，我們瞭解到大多數人正在透過Explorer中的 IGTV 頻道、創作者個人頁面和獨立應用程式來找尋 IGTV 內容，很少有人會點擊 Instagram 應用程式首頁右上角的 IGTV 圖示進入。而我們一直致力於使 Instagram 盡可能簡單化，因此，我們將根據這些經驗和大眾迴響移除此圖示」。

IGTV之所以沒有廣受歡迎，原因可能是Instagram創作者無法像在 YouTube 或 Facebook Watch 上那樣獲得廣告收益分紅，Facebook 和 Instagram 向 IGTV 創作者提供的唯一資金支援，只有為少數網紅或公眾人物提供製作費。

此外， IGTV的瀏覽次數，和競爭對手TikTok天差地遠。IGTV的前 20 流行影音，瀏覽次數均低於 20 萬，TikTok一支影音動輒就幾百萬的瀏覽次數。IGTV 除了缺少獲利管道，再加上影音瀏覽次數太低問題，也讓創作者猶豫是否該繼續為該平臺製作內容。

▲Instagram將主頁面的IGTV圖示移除。（圖／翻攝自TechCrunch）