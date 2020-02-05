Instagram成臉書金雞母！去年廣告營收200億美元　大勝YouTube的150億美元

▲Instagram。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／外電報導

Facebook旗下的社群媒體Instagram廣受年輕人喜愛，根據《彭博社 》報導，Instagram去年獲得200億美元的廣告收入，佔Facebook 2019年總收入的四分之一以上。

Instagram廣告會出現在限時動態、探索頁面和貼文當中，Instagram團隊也努力發想出如何把廣告放入用戶瀏覽的內容裡面。

相較之下，Google 昨天公布YouTube去年創造了150億美元的廣告收入，約佔Google總收入的10％，就顯得略為遜色。但Instagram與YouTube最大不同在於，Instagram不會與創作者分享任何廣告收入。

《The Verge》先前曾報導，Instagram 確實做到了向某些創作者支付其IGTV內容的費用，但即便是這種情況，Instagram 是為創作者的設備和拍攝付費，而不是分享廣告利潤。

由於Facebook廣告效益不如過去，營收逐漸下滑，導致不少廣告主轉向在Instagram投放廣告。這樣的情況也使Facebook更專注於從Instagram獲利。它構建了一種購物產品，使品牌商能夠直接從該應用程式中銷售商品，並且還將自己設定為在影響者的內容交易中，發揮更大的作用。