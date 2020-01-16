打假！IG將隱藏「PS」圖像　藝術家憂影響可見度

▲Instagram推出「虛假訊息」警告功能。（圖／翻攝自Facebook／Toby Harriman）

記者王曉敏／綜合報導

Instagram去年12月宣布將推出「虛假訊息」（false information）警告功能，以減少錯誤訊息的傳播。不過據外媒報導，該功能也將一些經過數位處理的藝術照片或圖像標記為「虛假訊息」，並在「探索」及「標籤」頁面中被隱藏。

「Instagram及臉書似乎將開始標記虛假照片及數位藝術了。」舊金山攝影師哈里曼（Toby Harriman）日前在臉書上發文稱，在瀏覽Instagram時，看到一些照片被標記為「false information」。根據其發布的截圖，點選中間「See Why」可以看到該則貼文被標記的理由，而點擊下方「See Post」則可觀看該照片。

對於這種「屏蔽」措施，哈里曼表示，很好奇這種做法是不是有一點太超過，「雖然我蠻喜歡它能幫忙分辨真實與Photoshop，但我對數位藝術存有很高的敬意，不希望需透過障礙才能看到它。」

這張被標記為「false information」的照片為經過修圖或再創造的彩虹山巒照片，最初由攝影師海（Christopher Hainey）拍攝，並由藝術家馬斯里（Ramzy Masri）進行數位修圖並發布於個人Instagram上。不過被標記「虛假訊息」的照片並非他本人發布的照片，而是經過「轉載」的內容。哈里曼表示，這些「轉載」他人作品的帳號即是觸發錯誤新聞檢查器的源頭，並非藝術家本人。

科技網站《The Verge》指出，藝術家及攝影師無須對Instagram標記「虛假訊息」一事感到驚慌，因為該功能並不是針對所有Photoshop的照片，而是針對那些事實檢查網站確定為虛假的照片。不過不可否認的是，儘管此舉的確有助於抵制錯誤訊息傳播，但對於那些希望自己作品被看見的藝術家而言，確實也有可能成為一個障礙。

「虛假訊息」警告使用戶在瀏覽照片時不得不多一個步驟，Instagram在部落格中表示，該平台將使那些「多次收到標籤的帳號」中的內容更難以被看見。這意味著一但藝術家所發布的照片或圖像多次被標記虛假，即便這並非其本意，也會影像該名藝術家在平台上的可見度。