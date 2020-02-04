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受「武漢疫情」牽連　桃園武漢國中官網遭駭！同名國小也被造謠

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▲受「武漢肺炎」疫情影響，桃園市武漢國中日前官網遭駭客入侵，學校緊急搶修改用舊版官網應急。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲受「武漢肺炎」疫情影響，桃園市武漢國中日前官網遭駭客入侵，學校緊急搶修改用舊版官網應急。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到武漢肺炎疫情蔓延影響，桃園市龍潭區「武漢」國中官網1月底驚傳遭駭客入侵，首頁遭人換成土耳其國旗，還將官網變成一片黑，校方發現後緊急搶修。校方透露，可能是受到與武漢疫情同名之累，才遭惡意駭入官網，因學校官網有許多重要資訊，目前正全力搶救中，目前學校官網暫時引用舊版應急。

▲受「武漢肺炎」疫情影響，桃園市武漢國中日前官網遭駭客入侵，學校對同名之累頗感無奈。（圖／翻攝自GOOGLE地圖）

▲受「武漢肺炎」疫情影響，桃園市武漢國中日前官網遭駭客入侵，學校對同名之累頗感無奈。（圖／翻攝自GOOGLE地圖）

據武漢國中學務主任鄧曉如表示，針對武漢疫情，學校在去年爆發疫情後都在官網留有重要疫情宣導，提醒師生與家長注意防疫相關訊息，學校配合市府教育局公佈延後假期前，1月31日官網突遭駭客入侵，整個官網反黑只留下一面土耳其國旗，駭客還囂張留下：「Hacked by Kripton」，意思就是遭到池魚之殃。

鄧曉如指出，校長莫麗珍去年更新學校官網後，未料才啟用半年多就遭駭客入侵，學校發現官網被駭後，已緊急請資訊人員搶修中，希望能在最短時間內搶修，還好官網並未留有學生學籍與個人資料，但防疫訊息全被撤除，只能引用臉書粉絲專頁與舊版官網應急，學校不排除報警請警方追查駭客刑責。

此外，鄰近還有武漢國小也受到同名之累，武漢國小官網雖未遭駭，但網路謠傳武漢國小教職員曾在網路上貼文：「剛從武漢回來就要被抓去隔離」，校方鄭重否認，經查全校近70位教職員沒有人被隔離，貼文者根本惡意散佈與「武漢疫情」同名的武漢國小假訊息，已造成學校師生困擾。

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