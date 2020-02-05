奈良觀光重創遊客剩1/10　公園鹿群「沒人餵」餓瘋亂衝撞

▲ 受到武漢肺炎影響，奈良公園人潮大幅減少。（圖／翻攝推特／nao_19861221）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球持續延燒，就連位於日本關西地區的奈良縣也傳出確診病例，對當地觀光帶來不小的影響。昔日深受遊客喜愛的奈良公園，如今人潮少了一大半，變得相當冷清，附近飯店接到大量退訂電話，周邊店家生意急速下滑，就連公園裡的鹿群也因為沒人餵食，導致性情大變。

根據《朝日新聞》報導，奈良縣內一名60歲的公車司機確診為肺炎患者後，遊客數量便急遽減少，再加上中國自27日起禁止海外旅行團出遊，以往春節前後滿滿陸客造訪的奈良公園，如今遊客卻寥寥無幾。

奈良公園內一名販售「鹿仙貝」的58歲業者透露，「中國來的遊客每天都持續減少，現在的遊客大概是去年的10分之1，而且不只是陸客，感覺整體遊客量都在減少，鹿仙貝的銷售量也大幅下滑。」

他指出，因為拿鹿仙貝餵鹿的人群變少，公園內的鹿群一天天都在挨餓，顯得越來越沒有精神，性格、行為也都和以往不太一樣，「通常，鹿群會對人表現出溫和、親切的模樣，搖著頭慢慢向遊客接近，索要仙貝；但現在的鹿群因為餓壞了，只要看到人就會暴躁的衝撞，不再像過去那樣有禮貌了。」

▲ 現在奈良公園的遊客是去年的10分之1 。（圖／翻攝自推特／Thunder7V）

市政府的調查數據顯示，奈良當地13家百間客房以上的飯店及旅館，截至1月30日為止，就累積多達3156人取消住宿。奈良市市長仲川元庸對此也補充，受到疫情影響，大部分遊客現在在入住飯店、旅館前，都會先詢問「這裡有沒有中國客人入住？」

遊客持續減少的情況下，奈良市公所原定明年中開始實施的「住宿税」（宿泊税）目前正在討論是否要延期實施。另外，奈良市內知名的春日大社，也從1月31日起安排了特別祈願活動，期望日本國內的肺炎疫情能早日受到控制。