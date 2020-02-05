快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染　醫師傻：病毒太狡猾

▲漳州出現一名病患檢測5次才確診武漢肺炎。（示意圖／路透社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸福建省漳州市一名32歲的鄭姓病患，1月22日時出現發燒、流鼻水的症狀，但檢驗4次皆為陰性，第5次才確診為新型冠狀病毒，讓福建醫科大學附屬漳州市醫院新型冠狀病毒防治小組副組長、呼吸與重症醫學科主任林立直呼，「病毒太狡猾、藏匿太深」。

據《廣州日報》報導，林立表示，鄭姓病患有武漢居住史，1月22日從武漢回到漳州時，出現發熱、鼻塞、流涕、乏力等情況，量體溫後38.5度，自行使用退燒藥後無效，同月29日才到醫院就診。

由於鄭姓病患有武漢居住史，漳州市醫院新型冠狀病毒防治小組也立刻讓他進入單金隔離病房治療，且病情與武漢肺炎相似，但須等待檢測為陽性確診，才能進行抗病毒治療。

▲林立認為，新型冠狀病毒很狡猾。（圖／路透）



豈料，1月29日的第一次檢測為陰性，林立認為有誤差，推測新型冠狀病毒可能很狡猾，或是檢測操作不規範等理由導致結果有誤，同月30日再次進行檢測，結果仍為陰性，但鄭姓病患的胸部病況表現與肺炎病患相似，他們仍堅持持續檢查，終於在2日進行第5次的檢測時，驗出新型冠狀病毒陽性。

林立指出，鄭姓病患目前高燒已退，咳嗽、胸悶等症狀已好轉，病情穩定，還在進一步治療觀察中。

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