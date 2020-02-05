LIVE／確診3名台灣人想回台治療　指揮中心14:40說明最新疫情

記者黃凱翊／綜合報導

武漢肺炎疫情造成台灣口罩大缺貨，中央疫情指揮中心宣布「實名制」，從6日開始民眾持健保卡到健保特約藥局購買，以身分證末碼單雙號分流；另外民眾關注的武漢返台台商，其中1名確診武漢肺炎，讓指揮官陳時中昨(4)日在記者會上忍不住落淚，今(5)日下午2點40分將召開記者會，說明全台最新疫情與防疫措施。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會，內政部長徐國勇也出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）



此次記者會中出席的有經濟部工業局副局長楊志清、陸委會主委陳明通、內政部長徐國勇、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、中央流行疫情指揮中心執行官周志浩、醫福會執行長王必勝、勞動部副司長黃維琛。

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中，4日因確診案例增加忍不住落淚。（圖／記者林敬旻攝）

另外，一艘郵輪「世界夢號」先前曾載過3名武漢肺炎確診案例後，換批遊客旅遊，而該郵輪停靠基隆港時，遊客曾下船，中央疫情指揮中心表示即日起，曾在過去2周停靠過中港澳的郵輪禁止靠港。

至於「世界夢號」郵輪傳出前一航程曾載有3名新型冠狀病毒肺炎確診個案，經送返中國大陸後，又載著另一批旅客抵達高雄港，對此指揮中心回應，該郵輪雖停靠高雄港，但並未讓旅客下船，且已於今日下午4點駛離。至於另一艘今日抵達高雄港之「威士特丹號」郵輪，並無確診個案，惟為求慎重，已限制船上38名有症狀但無中國旅遊史之旅客返船後不得再下船。

指揮中心強調，面對中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，無論是機場或港口檢疫，政府始終抱持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度嚴守國家防疫安全；而民眾面對疫情，只須保持警覺，無須過度恐慌。



