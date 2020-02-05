年後轉職潮！這「3星座」最適合自由業　到哪都能上班

▲年後轉職要怎麼選？（示意圖／視覺中國）



生活中心／綜合報導

年後掀起一波轉職潮，不少上班族厭倦了朝九晚五的生活，嚮往能開開心心的當個自由業者，科技紫微網整理出「最適合自由業」TOP3星座，快來看看自己能不能離職！

牡羊座

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牡羊座個性活潑、精力旺盛又有膽識，做起事來就是「衝衝衝！」他們不適合太死板又細瑣繁雜的內勤工作，也不大能聽命行事，因為如果和其他人一言不合，很容易就發生爭執，他需要有一定的自主權與主導性，才能不受限制，發揮特長，所以，各種抱著夢想、充滿挑戰的新型創業與自由業，最能讓積極追求成就感和面子的牡羊座獲得亮眼成績，在這個過程中，堅持信念，不輕言放棄，會是成功的主要關鍵。

射手座

射手座的人不喜歡受拘束，喜歡追求新事物，嚮往開心自在的過生活，他們熱衷冒險、充滿夢想，很容易適應新的環境，無論在什麼地方，做什麼工作，都能輕易上手，即使接觸不懂的領域，但因為求知慾強，有探究的精神，又懷抱著熱情，很快就能跟上腳步，由於他們願意離開舒適圈四處遊走，最終將能發展出自己喜愛的事業！

雙魚座

雙魚座的人感受力強、心思細膩，常常將工作當成藝術創作，又容易把現實想得太美好，工作不是他們的生活目標，天真浪漫的性格也導致他們不擅長應付職場中的制式規範，但他們的脾氣好，能適時控制自己，處事圓滑，善於融入新環境，與周圍的人打成一片，這樣的特質很適合發展心靈層面、或與藝術相關性高的自由業，這類沒有生硬規則的工作能讓雙魚座如魚得水。