狂造1萬工作助非、印窮人翻身　37歲女企業家病逝

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狂造1萬工作助窮人翻身　37歲女企業家Leila Janah病逝

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▲社會企業家勒伊拉賈娜（Leila Janah）。（圖／路透）

▲社會企業家勒伊拉賈娜（Leila Janah）。（圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

美國社會企業家勒伊拉賈娜（Leila Janah）因罹患軟組織肉瘤，於1月24日不幸逝世，年僅37歲。她生前致力於改善窮人生活，且在2008年開設外包公司，並將工作機會提供給非洲、印度等國家，讓數千名窮困的民眾可以藉此擺脫窮困。

根據《紐約時報》報導，賈娜出生於美國紐約，是印度移民的孩子。她就讀高中時，曾參與國際學生交換計畫，前往迦納農村教導盲童英文，但是迦納的經驗讓她體會到，在許多發展中的國家內，即便受過良好教育也不是脫離貧窮的保證。因此，賈娜下定決心，在哈佛大學攻讀非洲發展研究，且周遊亞洲、非洲以進行觀察與思索。

致力於改善窮人生活的賈娜，在2007年決定創立一個非營利組織來爭取外包合約，且將工作機會提供給窮人，並在2008年正式於肯亞成立Samasource公司，其中「sama」在古印度梵文代表「平等」，其公司成立目的則為提供工作機會給窮人，讓他們可以賺取生計。

Samasource公司所雇用的員工，大多從事數位工作，像是照片標記和圖像註解等，而其中產生的數據則用於各種項目，如無人駕駛的汽車、電子遊戲技術和軟體。肯亞草根組織「光之希望社區」創辦人奧德（Kennedy Odede）曾表示，「賈娜的願景是為全球最弱勢的人，帶來工作尊嚴和生活工資的承諾。」而她提供窮人工作的行動，更逐漸讓許多年輕人看見自己未來的可能性。

另外，Samasource公司發展至今，員工數量龐大，且和Google、eBay、微軟、Facebook、沃爾瑪等知名企業都有合作關係，在市場佔有一席之地，而臨時執行長岡薩雷斯（Wendy Gonzalez）受訪時表示，目前公司在全世界已幫助約5萬人（包含1.1萬名員工及其眷屬），並會定期評估各員工的薪水是否滿足日常生活開銷。

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