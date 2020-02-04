人進不來！台商大城鄭州宣布封城　iPhone「貨出去」備受關注

▲河南鄭州市4日下午宣布實施「閉環管理」後，晚間街上情況。（圖／讀者提供）



記者林彥臣／綜合報導

因應新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV）也就是武漢肺炎疫情，河南省會同時也是台商大城的鄭州市4日下午公告將採取「閉環管理」，嚴控外來人員進入。由於鄭州為鴻海集團替蘋果公司生產iPhone手機的工廠重要基地，是否影響出貨備受關注。

鄭州市政府官網刊登新型冠狀病毒肺炎疫情防控領導小組辦公室第9號公告，表示將對全市行政區域內的黨政機關、企事業單位、居民社區（村）實行閉環管理，「原則上保留一個出入口，可視情況設置應急通道並安排值守」。

公告稱，在機關和企事業單位門崗、居民社區（村）出入口全面建立防控檢查服務點，「實行逢進必查，嚴格登記、核實信息、測量體溫，發現發熱或疑似症狀及時報告，交轄區衛生健康部門按規範程序處置」。

公告要求，居民社區（村）「原則上不允許訪客進入，常住、租住、暫住人員憑相關證明在本小區（村）出入口防控檢查服務點備案後，憑證出入」。外賣、快遞等配送人員與接收人電話聯繫後，可在目的地檢查服務點進行無接觸取送。

公告表示，外來人員如有特殊情況確需進入閉環管理區域，必須說明理由、登記備案並自覺接受體溫檢測，方可由單位或社區（村）內人員陪同進入，並要求所有進出人員，要主動配合疫情防控工作，如實登記資料，接受體溫檢測，及時報告異常情況。「對於在非常時期不聽勸阻、尋釁滋事等行為，公安機關將堅決予以打擊，維護良好的社會秩序」。

公告也提到，原則上不得在單位、社區（村）保留的出入口的外擴大區域、設置障礙，阻礙通行出行；不得要求已經登記備案並發放通行憑證的人員進出重複登記；不得阻止身份準確、體溫正常、無其他異常狀況的人員返回居（租）住地。

▲閉環管理後，政府要求民眾不得無故外出，採購物資也不得在外逗留太久。（圖／讀者提供）



有當地台商在接受《ETtoday新聞雲》時曝光實際狀況，主要是限制人員不得無故在外逗留，有企業、單位已於3日開工，機場、車站仍在營運，唯獨比較麻煩的是，「路口檢疫人員要求每戶買菜最好在上午，出門不能超過1個小時。」

該名台商指出，實際上對於企業經營、人員、物流往來的衝擊並沒有想像中高，因為目前機場、火車站仍在營運，人員物流可正常往來，但政府已開始減少大眾交通工具如地鐵站、公車班次，計程車也越來越少，若民眾有工作、採購物資等需求，建議搭乘「私家車」出門，避免群聚感染。

▲鄭州是富士康iPhone組裝廠的重鎮。（圖／微博）



鴻海集團旗下的富士康，在鄭州共有94條生產線，每天能生產50萬支iPhone，是全球蘋果手機生產重鎮，按照鴻海集團最新聲明，在大陸的各主要廠區，維持全面2月10日復工目標不變。

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