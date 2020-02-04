拚防疫超過24小時沒睡　網友心疼發起「陳時中部長去休息」活動！

記者陶本和／台北報導

為抵抗武漢肺炎，擔任中央疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中不眠不休，4日在記者會上更掉下眼淚，讓外界備感不捨。臉書粉絲專頁「台灣肉圓世界同行」也發起「陳時中部長去休息」活動，讓網友一人一留言，用眾人力量督促部長休息。

陳時中在晚間的記者會上流下眼淚後，外界對他備感不捨，「衛生福利部」的臉書粉專小編PO文表示，非常感謝大家對於阿中部長及有中央流行疫情指揮中心全體同仁的關心，他想把網友們的打氣、關心及指教都彙整起來，再轉達給阿中部長及全體同仁，「防疫視同作戰，我們會繼續努力！」

在貼文一出，短短30分鐘湧入2.6萬名網友按讚留言，大家都想對陳時中部長說一聲加油，而小編也開玩笑洩漏陳部長的小祕密說，「衛福編編認識的阿中部長，很堅強而且數學很好，相信他一定會馬上振作的！防疫視同作戰，我們會繼續加油！」

此外，臉書粉絲專頁「台灣肉圓世界同行」也發起一個「陳時中部長去休息」的活動，讓網友除了分享防疫的文章之外，也在留言中特別留下「＃陳時中部長去休息」的標註。

有趣的是，該粉專也列出陳時中從2月3日至今詳細的工作行程表，推算出部長上一次睡覺應該是在上週日，所以才在今天晚上，邀集網友們一起叮嚀部長去睡覺。

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

