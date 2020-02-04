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大陸中央疫情小組：再派「2000名醫護」支援湖北　徵用酒店收治輕症患者

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▲武漢速建3個「方艙醫院」　內部空間曝光...1000張床位擺放在體育館。（圖／翻攝楚天都市報）

▲大陸的中央疫情小組將徵用酒店、場館建造更多「方艙醫院」。（圖／翻攝楚天都市報）

記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎疫情日趨嚴峻，大陸的應對「新型冠狀病毒感染肺炎」疫情工作領導小組召開會議指出，將再加派2000名醫護支援湖北，並且徵用一批酒店、場館集中收治輕症患者或觀察密切接觸者。

根據《觀察者網》報導，會議指出，要把思想和行動統一到習近平總書記重要講話和中央政治局常委會會議精神上來，真抓實幹，把落實工作抓實抓細，堅決遏制疫情蔓延勢頭。針對救治病患和醫護物資保障，也提出相應的應對措施。

一、提高收治率和治愈率

湖北省特別是武漢市是全國疫情防控重中之重，要努力提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率。

徵用一批酒店、場館等集中收治輕症患者或觀察密切接觸者，將部分三級綜合醫院轉為定點收治醫院，調集一批應急方艙醫院、再增加2000名醫護人員支援湖北。

調派高水平醫護團隊整建制接管重症救治醫院或病區。

調派檢測力量，提高檢測能力。

將臨床有效治療措施納入診療規範，提高救治有效性。

二、醫療、生活物資保障

要壓實地方責任，推動醫用防護服、口罩等企業加快復工和擴大產能。

加快投放使用符合標準的進口物資。

協調企業特別是央企增加生活必需品生產，保障交通網絡暢通。

三、對相關部門的要求

國務院聯防聯控機制要完善醫療資源供需對接機制，做好重點物資日調度。

各部門要各司其職，主動作為。

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