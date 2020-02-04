桃園龍潭大北坑休閒農業區　茶園與魯冰花最美相遇

▲桃園「2020戀戀魯冰花」活動，於龍潭區大北坑休閒農業區啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「2020戀戀魯冰花」活動，4日於龍潭區大北坑休閒農業區啟動，將於2月15日至3月8日登場，今年活動以「孕育」作為主軸，將魯冰花孕育茶樹的母親精神，讓到訪遊客從金黃花海中尋訪裝置藝術，觀賞茶園、花海、遠山，感受有如母親般的療癒能量。

▲龍潭區大北坑休閒農業區魯冰花。（圖／市府提供）



市府指出，位於龍潭的大北坑休閒農業區，擁有豐富的自然生態、歷史人文建築及藝術磚牆，是以客庄作為主題之休閒農業區。今年的「戀戀魯冰花」活動除了有賞花區、音樂饗宴，更結合大北坑休閒農業區舉辦多元的農事體驗、小旅行、小農市集及茶席體驗等精彩活動。

其中，農事體驗及小旅行，現正開放網路報名中！歡迎大家呼朋引伴一起來龍潭喝茶、賞花、聽音樂，感受花靚與茶香，體驗客庄休閒農業區慢食、慢遊的樸實慢活美學。

桃園市政府客家局和農業局共同主辦的「2020戀戀魯冰花」，啟動活動由客委員副主委范佐銘、農委會水土保持局台北分局副局長洪繼懋、桃園市副市長游建華、農業局長郭承泉、客家局長何明光等人士進行魯冰花播種儀式，並結合敬天感恩舞蹈，表達對土地的尊敬及感謝。

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