　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園龍潭大北坑休閒農業區　茶園與魯冰花最美相遇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園「2020戀戀魯冰花」活動，於龍潭區大北坑休閒農業區啟動。（圖／市府提供）

▲桃園「2020戀戀魯冰花」活動，於龍潭區大北坑休閒農業區啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「2020戀戀魯冰花」活動，4日於龍潭區大北坑休閒農業區啟動，將於2月15日至3月8日登場，今年活動以「孕育」作為主軸，將魯冰花孕育茶樹的母親精神，讓到訪遊客從金黃花海中尋訪裝置藝術，觀賞茶園、花海、遠山，感受有如母親般的療癒能量。

▲桃園「2020戀戀魯冰花」活動，於龍潭區大北坑休閒農業區啟動。（圖／市府提供）

▲龍潭區大北坑休閒農業區魯冰花。（圖／市府提供）

市府指出，位於龍潭的大北坑休閒農業區，擁有豐富的自然生態、歷史人文建築及藝術磚牆，是以客庄作為主題之休閒農業區。今年的「戀戀魯冰花」活動除了有賞花區、音樂饗宴，更結合大北坑休閒農業區舉辦多元的農事體驗、小旅行、小農市集及茶席體驗等精彩活動。

其中，農事體驗及小旅行，現正開放網路報名中！歡迎大家呼朋引伴一起來龍潭喝茶、賞花、聽音樂，感受花靚與茶香，體驗客庄休閒農業區慢食、慢遊的樸實慢活美學。

桃園市政府客家局和農業局共同主辦的「2020戀戀魯冰花」，啟動活動由客委員副主委范佐銘、農委會水土保持局台北分局副局長洪繼懋、桃園市副市長游建華、農業局長郭承泉、客家局長何明光等人士進行魯冰花播種儀式，並結合敬天感恩舞蹈，表達對土地的尊敬及感謝。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
新北居家隔離「3人失聯」　市府動員找人
獨／發高燒就昏迷！武漢首例確診台商「金先生」說話了
陸委會不認「5日第二批台商返台」　定3處理原則
「1片8元不用去搶」！女網紅FB開放買口罩　270盒貨照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第4屆「桃青之星」報名開跑　總獎金高達25萬元

桃園龍潭大北坑休閒農業區　茶園與魯冰花最美相遇

恢復新光吊橋名稱保留並修復古蹟　吳東昇：新光榮耀

交通規則莫相記　南警交通大執法守護用路人安全

疫情衝擊鳳梨釋迦價格　饒慶鈴：2月底前加碼運費補助每公斤3元

「森林王子」張泰山過年返鄉做公益　任創世台東院一日愛心頭目

岡山獨居翁住廢棄廟遭祝融　警民贈組合屋助度寒流

雲林蒜頭葉黃化！天氣忽冷忽熱害的　將視情況建請中央農災補助

因應武漢肺炎疫情　台南院檢啟動量體溫防疫措施

璀璨的台中夜空　就要來看環保裝置的亮眼時空

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

第4屆「桃青之星」報名開跑　總獎金高達25萬元

桃園龍潭大北坑休閒農業區　茶園與魯冰花最美相遇

恢復新光吊橋名稱保留並修復古蹟　吳東昇：新光榮耀

交通規則莫相記　南警交通大執法守護用路人安全

疫情衝擊鳳梨釋迦價格　饒慶鈴：2月底前加碼運費補助每公斤3元

「森林王子」張泰山過年返鄉做公益　任創世台東院一日愛心頭目

岡山獨居翁住廢棄廟遭祝融　警民贈組合屋助度寒流

雲林蒜頭葉黃化！天氣忽冷忽熱害的　將視情況建請中央農災補助

因應武漢肺炎疫情　台南院檢啟動量體溫防疫措施

璀璨的台中夜空　就要來看環保裝置的亮眼時空

美股連續2天開盤大漲！30分鐘狂飆450點　特斯拉股價破900美元

光良12月去過武漢「一入境就被關切」　曝搭機狂咳：附近乘客應該嚇死

深夜變卦！第二批台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施

Gary告知結婚3年　路人看過《RM》…傻問「是不是跟宋智孝」

揪四個朋友買起來組戰隊！Nike奧運套裝超帥，Air Max 97化身五環旗幟

武漢台商1名確診...陳時中沮喪哭了　2/7起14天內曾去大陸「外籍人士禁入境」

脫北者「游過鴨綠江」逃離北韓　軍人背後開兩槍！她嚇歪險溺死

地方熱門新聞

第4屆「桃青之星」　報名開跑

屏東市新建首座太陽能風雨球場　年底前完工

新光吊橋竣工　伯公潭水環境開工

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

高雄獨居翁遭祝融　警民安置助度寒流

洗碗預兆！她只花200元刮中頭獎

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

芒果及鳳梨保險費補助受理期限至2月15日止

饒慶鈴：2月底前運費補助每公斤3元

白髮翁買不到口罩　短髮妹一聽舉動超暖

桃園龍潭客庄　茶園與魯冰花相遇

即／基隆市府開第一槍　課輔、返校取消

王新財、鄧秀鳳、鍾榮富推展客家事務有功

南警交通大執法守護用路人安全

更多熱門

相關新聞

金黃花海美翻！貓空樟樹步道魯冰花盛開

金黃花海美翻！貓空樟樹步道魯冰花盛開

農曆年節好去處！一年一期的貓空樟樹步道魯冰花已經在春天盛開，只見一閃一閃的金黃色搖鈴，宛如一串串風鈴迎風搖擺，美不勝收，讓人賞心悅目，民眾可前往秘境拍照打卡留念。

貓空樟樹步道「魯冰花海」月中最美

貓空樟樹步道「魯冰花海」月中最美

桃園黑狗兄遭攻擊　愛狗人士救回狗命

桃園黑狗兄遭攻擊　愛狗人士救回狗命

超療癒！「台灣小瑞士」花都開好了

超療癒！「台灣小瑞士」花都開好了

早上賞魯冰花海、晚上獨享浩瀚星河！

早上賞魯冰花海、晚上獨享浩瀚星河！

關鍵字：

桃園龍潭魯冰花

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家隔離「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

陳時中落下男兒淚…PO文30分鐘2.6萬人灌爆

陳時中2度拭淚談確診再1例

即／基隆民宅2樓深夜氣爆　屋主明顯死亡

謝和弦爆她「接高級飯局陪有錢男人」　Keanna反擊了

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

高中以下延後開學　泌尿醫師建議做這件事…

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

武漢返台！她曝隔離14天「防疫恐怖漏洞」

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面