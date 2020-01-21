憑學生証免費參加　桃園青年局推「好藝思冬令營」

▲機器人課程。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年後的寒假假期，青年學子如何安排寒假？桃園市青年局特別推出的「好藝思冬令營」-寒假體驗學習營，即日起至2月10開辦四大主題共14場次系列課程及豐富活動，凡是就讀於國中、高中職或大專院校學生憑學生證皆可免費報名參與，享受一個優質有趣又好玩的寒假課程，充飽電力再迎接新的學期到來。

▲多元才藝。（圖／青年局提供）

「好藝思冬令營-寒假體驗學習營」將分別在桃園興光堡壘、新明青創基地、青創指揮部及青年體驗學習園區開設課程，針對不同青年學子的興趣及需求開設一系列體驗課程及活動，讓學子們在這個寒假，腦力、體力、創造力全面提升。

體驗營四大主題包含：「多元才藝課程」有各類DUY課程自己動手做，像是DIY造型銅戒、皮革鑰匙圈、多肉植物、浮世繪等等，不同的主題呈現不同的挑戰，享受自己創造的樂趣。「探索體驗營」走出戶外挑戰北台灣最多的高低空設施，16米自由落體新設施更是全新挑戰自我極限！

「創客Maker體驗課程」機器人樂園體驗活動及無人機培訓計畫宣傳體驗活動。「虛擬實境AR/VR體驗課程」教你用手機拍出精彩短影音。另外，該局三大青創基地：第一個結合Coworking x Maker Space的青創指揮部、以ICT產業為主軸，VR/AR/MR為重點發展，鏈結國際的安東青創基地以及特別專注在發展「AI及智慧機器人」領域的新明青創基地，提供青年創業所需資源。

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