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二手衣升級改造量產化　香港媳婦巧手創造新時尚

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▲翻轉二手衣，香港媳婦巧手創造新時尚

▲「寺日工作室」提供在地婦女二度就業機會。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自香港的服裝設計師張凱琳，在一次偶然機緣下，接觸到以二手衣物再製設計，促使她以二手衣升級改造量產化為目標，與友人共同獲得「桃園社會企業創業競賽」冠軍，在桃園市政府提供相關業師輔導、行銷協助與創業補助等各方面持續支持，於桃園大溪成立了「寺日工作室」，與庇護工場合作，提供在地婦女二度就業機會。

▲翻轉二手衣，香港媳婦巧手創造新時尚

市府青年局綜合規劃科長黃泓家表示，在時尚產業以低價、時髦的「快時尚」策略，吸引大眾目光的同時，張凱琳與在地台灣人黃榮將、新加坡友人黃瑩妮3人，於2018年獲得「桃園社會企業創業競賽」冠軍。自此，桃園市政府提供相關業師輔導、行銷協助與創業補助等各方面持續支持下，張凱琳於桃園大溪成立了社會企業「寺日工作室」，將時尚設計概念帶入二手衣再製。

▲翻轉二手衣，香港媳婦巧手創造新時尚

工作室二手衣來源主要來自周遭親友或與企業合作，如去年與美國品牌Timberland及心路基金會合作，由品牌各門市據點募集二手牛仔衣物；取得二手牛仔衣物後，便先送往心路基金會的慈佑庇護工場，由身心障礙工作者們協助清洗；衣物清洗完畢後，會送回工作室拆解、剪裁，最後再進行設計、縫製，製做出嶄新的二手牛仔服飾。

▲翻轉二手衣，香港媳婦巧手創造新時尚

目前寺日工作室除了在官網上販售相關再製產品外，也獲邀參與國內外各地的市集，如今年1月首度舉辦，為期三週之「香港牛仔節」，於當地亦廣受好評，年底亦將為「台灣愛滋關懷協會」製作舊衣再製義賣品販售。創辦人張凱琳表示：「希望能藉由賦予二手衣重生，串聯起過去、現在與未來，保存了每個時代的情感記憶。」就如同「寺日」二字的含義，希望能翻轉「時」光，讓昔日的舊衣成為明日的時尚。

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