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武漢肺炎「疫情變化」！　安倍晉三：考慮擴大禁止入境範圍

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▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情擴大，日本確診人數已經達到20人，為中國境外疫情最嚴重國家。日本首相安倍晉三4日表示，由於中國疫情狀況變化，考慮將拒絕入境的地區範圍擴大。

日本政府目前已經拒絕14天內曾經造訪過湖北的外國人入境，且無論有無感染新型冠狀病毒，只要持湖北省簽發的旅行證件，一律不允許入境日本。

綜合《日本經濟新聞》、共同社等日媒報導，日本首相安倍晉三4日在眾議院預算委員會議上表示，隨著新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，考慮把湖北以外，疫情擴大的地區也納入拒絕入境的考量範圍。

日本國民民主黨後藤祐一質問，除了湖北以外，感染者較多的浙江省也已經採取限制居民外出措施；安倍則回答說，「正在分析中國境內患者的動向，考慮應將哪些地區視為危險地區。今後將考慮採取靈活措施，包括擴大限制地區範圍。」

後藤祐一認為，新型冠狀病毒與SARS疫情類似，將其指定為《傳染病法》中的「新傳染病」，進一步強化限制性；安倍強調，疫情擴散的情況「每時每刻都在變化」，但由於病毒的感染程度仍不明確，目前仍難以認定。

至於疫情對日本經濟造成的影響。日本央行行長黑田東彥提到，自疫情爆發以來，中國訪日遊客大幅減少，但與SARS流行時期不同的是，目前中國經濟影響力不斷增強，需準備應對對經濟影響加劇的可能性。

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