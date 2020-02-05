「飯不敢吃飽、水不敢喝多」！支援湖北重症護理師寫日記吐心聲

▲青島市市立醫院支援湖北醫療隊員對戰勝疫情信心滿滿。（圖／翻攝中新社）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，大陸確診病例已破2萬人，其中重災區湖北省就佔了一半的人數，死亡更達414例，然而大陸中央也紛紛調一批護理師前往湖北支援。據陸媒報導，一名自山東省前往湖北支援的男護理師，近日透過透過戰疫日記吐露心聲指出，工作期間，他連飯都不敢吃飽，水也不敢喝多。

據中新社報導，來自青島市市立醫院的山東省首批援鄂醫療隊隊員，截至4日已在湖北黃岡工作第九天，作為重症醫學科的兩位男護理師徐勤勇和朱瑞，近日透過「戰疫日記」吐露了前幾天的工作和感受。

「目前各項工作正在平穩推進，隊員們已經適應了當前的工作環境和節奏，來自不同醫院的隊友們經過磨合配合地更加默契，戰役前線雖艱險，也有來自同伴、患者的幫助、鼓勵、溫暖和感動……」這是兩位護理師戰疫日記的前言。

報導稱，徐勤勇指出，今天依舊是忙碌的一天，值P班（16點至24點），普通組的P班只有4個人上班。吃過晚飯後及時更換防護服（大家用治療巾當圍脖更好的保護自己），與隔離病房的老師交換工作角色。「飯不敢吃飽，因為穿上防護服戴口罩後很悶，容易反胃，水也不敢喝，怕中間想去廁所。」

▲新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透，下同）



徐勤勇又稱，隔離病房41個病人有差不多一半的人需要治療，戴著3層手套為病人進行穿刺，這件平時容易的事現在真的不容易，手套也在為病人接液體固定的過程中，隨著撕膠帶次數的增多而被黏壞。「病房的呼叫系統還不能正常運行，病人大聲的叫我們，我們滿病房的尋找，確認是誰在找我們。」最後，徐勤勇強調，「隨著大家的努力和時間的推移，工作慢慢開始變得有序了，我們也在不停地發現問題，解決問題。相信一切都會慢慢走上正軌，我們終將打贏這場戰疫。」

另一方面，朱瑞則表示，「昨天夜班終於和同事徐勤勇遇到了，他在病房裡奔波，我在監護室堅守，相見只能在厚厚的防護衣和護目鏡下，匆匆打個手勢，相互鼓勵，看著他穿著厚厚的防護服，走路都笨重的樣子，很有感觸，昔日一起在監護室裡奮鬥的兄弟，如今在黃岡依舊發光發熱，並肩作戰！」

最後，朱瑞強調，重症組的工作流程都逐步走上了正軌，雖說大家都來自不同的醫院，但經過磨合已相當默契，大家互幫互助，相互鼓勵，守護好重症患者。

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節追劇零食來了！