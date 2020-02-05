未過驗！首批滯留台商3人無法登機　湖北台辦：還有800多人等返台

▲247名滯留武漢台商在天河機場等待檢疫。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

第一批返台的滯留武漢台商中，傳出有一例武漢肺炎確診病例，湖北省台辦副主任邢軍志4日指出，第一批返台的所有人，登機前都測過三次體溫，並要求簽署返台承諾書，內容包括即日前14天內未接觸確診和疑似新型肺炎病患、配合台灣當地防疫要求做好隔離防護等。他表示，陸方在登機前查出1名發熱、2名證件不合格的台胞都未能登機，目前，還有800多人希望返台。

《中新社》報導，邢軍志受訪時，先介紹感染新型冠狀病毒肺炎（武和肺炎）的台灣民眾最新病情。他表示，確診患者是在發燒7天後於29日告知地方台辦，31日入院隔離。3位疑似病患目前也住進醫院隔離觀察，他們新冠病毒核酸檢測均為陰性，總體狀況基本穩定。

邢軍志指出，自武漢1月23日關閉離漢通道以來，經統計共有1000多位台胞留在湖北境內，其中在武漢的佔相當比例。省台辦也緊急通知各地迅速瞭解情況，建立對應，幫助正常就醫及發放防護用品，一旦發現病患及時通報，與醫療、防疫部門密切配合，保證台灣民眾得到及時救治。

他強調，當地政府在實施作業前，做了細緻的摸底統計、各種風險評估和協調準備工作。第一批返台的所有人，登機前已進行過三次體溫測量，每人均簽申請返台承諾書，內容包括即日前14天內未接觸確診和疑似新型肺炎病患、配合台灣當地防疫要求做好隔離防護等。

邢軍志表示，在登機前查出1名發熱、2名證件不合格的台灣民眾，最終均未能登機。而目前還有800多名台胞表示希望盡快返台，其中有些是臨時來湖北出差、探親、家庭團聚，有些還帶著老人、孩子，「我們正在緊鑼密鼓開展後續安排和組織工作，希望這些台胞能在最短時間內通過春節加班機返台。」

▲武漢台商撤僑專機返台，最終爆出一人確診。（圖／記者李毓康攝）