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全球確診病例破2萬！陸專家曝「2藥物」有效抑制新冠病毒...已試用肺炎患者

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▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒肆虐，全球陸續傳出確診病例。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎風波未平，目前沒有任何特效藥能有效醫治，所有治療都是對症治療。不過，大陸中工院院士、國家衛健委高級專家李蘭娟研究團隊有新發現，她們指出，抗愛滋病藥洛匹那韋／利托那韋片（Lopinavir／ritonavir，大陸商品名為「克力芝」，台灣稱「快利佳」）對治療武漢肺炎效果不佳，但另兩種抗病毒藥物「阿比朵爾」與「達魯那韋」在特定濃度下，能有效抑制新型冠狀病毒。

據《長江日報》報導，李蘭娟表示，初步在體外細胞實驗的結果顯示，「阿比朵爾」在10至30微摩爾濃度下，與藥物未處理的對照組比較，能有效抑制冠狀病毒達到60倍，並且顯著抑制病毒對細胞的病變效應；而「達魯那韋」在300微摩爾濃度下，能顯著抑制病毒複製，與未用藥物處理組比較，抑制效率達280倍。

李蘭娟指出，抗愛滋病藥物「克力芝」有毒副作用，對治療新型冠狀病毒感染的肺炎成果不佳，同時建議將上述兩種藥物列入大陸國家衛健委《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第六版）》。

▲▼李蘭娟院士團隊發布，這兩種藥能有效抑制新型冠狀病毒。（圖／翻攝長江日報）

▲李蘭娟院士團隊發布，這兩種藥能有效抑制新型冠狀病毒。（圖／翻攝長江日報）

「『阿比朵爾』與『達魯那韋』為處方藥，患者一定要在醫生的指導下服用」，李蘭娟團隊成員、浙江援鄂重症救治組領隊、浙大一院副院長陳作兵指出，現在這兩種藥物已經在浙江省新型冠狀病毒感染的肺炎患者中使用，下一步計劃用這兩種藥物替代其他效果欠佳的藥物。

公開資料顯示，阿比朵爾（Arbidol） 是一種抗病毒藥物，由前蘇聯藥物化學研究中心研製開發，主要適應症是A類、B類流感病毒引起的流行性感冒，同時對其他呼吸道病毒感染可能也有抗病毒活性；達魯那韋（Darunavir）則是一種必須與利托那韋片和其他抗逆轉錄病毒藥物合併使用的藥物，通常適用於已使用過抗逆轉錄病毒藥物的HIV感染的患者治療。

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