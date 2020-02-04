2月6日起口罩實名制　台東偏鄉東河等8鄉鎮需至衛生所購買

▲ 2月6號起口罩實名制，台東偏鄉東河等8鄉鎮需至衛生所購買。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

中央宣布4日起便利商店與藥妝店等原本的通路，暫停不再販售口罩，6日起口罩將採實名制，比照慢性病處方簽，使用健保卡插卡購買。台東縣衛生局為方便鄉親，今特別公告全縣45家藥局名單，另東河等8鄉鎮無健保特約藥局者，請至所在地的衛生所購買。

中央表示，全國有6000多家健保特約藥局，有52個偏遠鄉鎮沒有健保特約藥局，將請各縣市政府所轄的衛生所協助販售口罩；行動不便的獨居長者、身心障礙者等，將請疫情指揮中心協調地方政府釋出存量，提供給需要的弱勢族群。台東縣健保特約藥局共有45家，另有8鄉鎮沒有健保特約藥局，分別為綠島鄉、東河鄉、大武鄉、蘭嶼鄉、延平鄉、海端鄉、金峰鄉及達仁鄉，請民眾可到當地所轄衛生所購買。

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口罩購買實名制2月6日上路後，每張健保卡可用10元購買2片口罩，購買一次要7天後才能再次購買，且至多再持一張健保卡幫忙代購，為了分流購買人潮，限制身分證字號尾數單數者在周一、周三與周五購買，身分證字號尾數雙數者為周二、周四與周六購買，週日則皆可購買不限制；兒童口罩限12歲以下以兒童健保卡購買。另外也要注意幫忙代購口罩之健保卡上身分證字號尾數，才可快速順利購買到所需口罩。

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