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灰衣女「狂賞巴掌」...5女學生排排站領處罰！　畫面曝光...網氣炸：太囂張

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▲灰衣女「狂賞巴掌」...5女學生排排站領處罰！　畫面曝光...網氣炸：太囂張。（圖／翻攝自《新京報我們視頻》）

▲5名身穿學校制服的女同學排排站。（圖／翻攝自《新京報我們視頻》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

雲南省宣威市海岱鎮初級中學近日發生一起霸凌事件，5名女學生排排站，輪流被另一名女生打耳光，畫面讓人感到相當不適。據悉，該影片事後在網路上曝光，甚至遭到瘋傳，當地政府已就此事進行處理及通報。

據《新京報我們視頻》報導，海岱鎮初級中學5名綁馬尾的女同學正排著隊，一個個輪流逆來順受地「領巴掌」，從動作中能發現，他們感到無助又害怕。而另一名綁包包頭、身穿灰色連帽外套的女同學則是主要施暴者，畫面中，她大力地揮動右手，對每一位女孩連續賞了2下巴掌，一點也不手軟。

▲灰衣女「狂賞巴掌」...5女學生排排站領處罰！　畫面曝光...網氣炸：太囂張。（圖／翻攝自《新京報我們視頻》）

▲灰衣女對每位女同學連續賞2下巴掌。

該畫面事後被PO在微博上遭到瘋傳，引起關注。宣威市人民政府新聞辦公室立即成立工作調查組進行調查，事後通報，「目前，影片中的所有涉事學生都已找到。」

經調查，宣威市人民政府新聞辦公室對此表示，打人學生何某及其家長已向被打學生及家長當面道歉，而校方也對該名學生進行思想教育、心理疏導；此外，教育、公安等部門也已經介入調查，若有相關訊息會再對外公布。

▲灰衣女「狂賞巴掌」...5女學生排排站領處罰！　畫面曝光...網氣炸：太囂張。（圖／翻攝自《新京報我們視頻》）

▲宣威市人民政府表示，目前已找到所有被施暴的學生。

不過，影片曝光後，網友紛紛在底下留言，「太囂張了吧」、「道歉就完了？要警察是用來幹嘛的」、「這種人上學有什麼用？」、「校園暴力一直有」、「就只是道歉？應該一人給她一巴掌」。

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