台酒花蓮廠外長長人龍買酒精！民怨：排5小時買不到

▲花蓮酒廠酒精之亂，民眾直呼，「排隊好久買不到」。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／花蓮報導

台灣菸酒公司花蓮廠3日上午不到開門時間，廠外已出現長長人龍，大家都在排隊等著要買酒精。但因酒廠人力不足、計畫不夠完善等因素，就有民眾表示「排了5小時還是買不到」，痛斥實在太誇張。酒廠人員出面緩頰稱，販售供應不是只有今天，會一直持續賣到7日下午4時，目前庫存足夠因應市場，大家不用擔心買不到。

花蓮酒廠3日早上不到7點，廠區外就已出現長長隊伍欲購買濃度95%的優質酒精，雖然1人僅限購4.5公升（需帶身分證登記），還需自備容器，但仍不減民眾意願。在此酒廠也提醒民眾，販售的雖然是食用酒精，但絕對不能拿來烹煮或兌水淡化酒精飲用，要以4:1的比例稀釋，建議可與開水、過濾水或礦泉水稀釋調配使用。

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▲花蓮酒廠酒精之亂，民眾直呼，「排隊好久買不到」。（圖／東森新聞）

排隊民眾抱怨，收款只有1個窗口1名服務人員，收款完還要再到另一窗口二次排隊才能提貨，導致他早上7點排到現在12點都還沒取貨成功，質疑酒廠為何不直接增加人手，以提升辦事效率。另外，販售會期間持續一周的消息，也應該及早發布，才能成功分擔排隊人潮。

花蓮酒廠回應，4日起將會增加人手協助販售酒精，加快效率，至於販售期間會持續一周的事情，由於昨天休假日，通知作業欠缺規劃，這部分也會再改進。

►「時間對我們來說完全沒用！」