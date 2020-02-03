排2公里搶「1片2元口罩」！大量貨遇禁出令　彰化佛心業者釋1萬盒

▲彰化元承公司3日釋出5千至1萬盒口罩，吸引許多民眾前來排隊購買。（圖／翻攝彰化踢爆網，下同）

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

面對武漢肺炎疫情形成「一罩難求」，彰化專做口罩批發的元承公司，因為在農曆年前有大批進貨，3日上午於彰化市景宗街公司門口釋出5千至1萬盒口罩，1盒50片只賣100元，相當於1片只要2元，這樣的佛心價也在這波口罩荒中帶來一股暖流。

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網友在臉書「彰化大小事」PO出一張大排長龍照，寫著「剛經過辭修路，這是在排口罩嗎？還是...」，現場人潮約莫已排2公里，才得知這是由彰化元承公司所提供的口罩販賣，事逢政府的口罩禁出令，因此將年前大量進貨的口罩拿出來賣，1片單價只要2元，讓不少網友大讚，這樣的行為好暖。

另外彰化在地「無二樂團」主唱羅伊森和團員們為了回饋鄉親，半夜跟著物流車，跑遍中台灣各縣市的超商，買下300副口罩分享給彰化民眾，暖心舉動除了獲得許多民眾感謝，彰化縣議員溫芝樺也大讚，這樣善心舉動實在令人感動。

▲▼彰化在地「無二樂團」主唱羅伊森和團員們買下300副口罩分享給彰化民眾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

本次疫情除了鬧口罩荒，近期也有許多民眾瘋搶酒精，希望能徹底消毒殺菌，彰化愛康製藥廠曾振源表示，因應民眾需求，主動提供1000瓶120毫升的防疫消毒用酒精，優先給田中鎮民，將於明4日下午1點開放領取。

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