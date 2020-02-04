影／陳時中2度拭淚談確診再1例　「抱歉...沒有控制好自己的情緒」

記者洪巧藍／台北報導

第一批武漢台商在3日深夜包機抵台，3名收治負壓隔離病房，其中1名發燒台商今（4）確診染病。中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布個案時不禁落淚，陳時中稍後受訪也回應，「很抱歉情緒控管沒有做好，總是會覺得，同仁大家這麼努力」語未完又陷入一陣沈默。

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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▲衛福部長陳時中主持記者會，被問到記者會一開始落淚，他陷入一陣沈默。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中在記者會開始時哽咽表示，決定把武漢台商接回來，就是避免有病人留在武漢，在不好醫療環境中，可能喪失寶貴性命，雖然不希望有確診病人，但反過來想，變成可以救他一命，盡醫療最大的努力幫助他。

昨天3名收治負壓隔離病房的武漢台商，第一個時間都有做檢查，其中2位陰性，1位是陽性發燒病人，目前燒已經退了，但在檢查中呈現陽性，確診感染武漢肺炎。

▲一夜沒睡，衛福部長陳時中談到新確診病例時，情緒激動拿衛生紙擦眼淚。（圖／記者林敬旻攝）

而針對昨天同班機來台的台商，他則表示，我們都不希望看到有確診個案，同班機回來的人都有透過鼻咽試紙檢查病毒，有結果會跟大家報告。

▲衛福部長陳時中提到，想把台商帶回來治療。（圖／記者林敬旻攝）