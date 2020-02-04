南韓KF94口罩10個喊價423元　比過年前跳漲6倍





▲南韓網購平台Coupang10個兒童用的KF94口罩要價21170韓元（約423元），比過年前足足貴了6倍。（圖／翻攝自網購平台coupang）



實習記者簡立宇／綜合報導

南韓的KF系列(Korean Filter)口罩因為媲美N95口罩而大受好評，後面列出的數字代表口罩阻擋微粒的百分比，最高級的為KF99，因價格考量，大部分韓國人都購買KF94款。然而近日有網路新聞傳言南韓一個口罩275元，消息中的口罩款式無法得知，但查閱南韓網購平台Coupang卻出現天價口罩，10個兒童用的KF94口罩要價21170韓元（約423元）。

根據FB粉專Steve Chung鍾樂偉的貼文，過年前在網購平台買50個KF94口罩，單價只要7.5元，過年後口罩價格直線攀升，到了28日價格已經飆到4倍。目前在Coupang上看到的單價約42元，比起之前貴了6倍。目前Coupang將針對這些抬價牟利行為進行制裁。

不只南韓出現哄抬價格情形。國外電商平台Amazon更出現一盒50片裝的口罩要價320英鎊（約台幣12976元）；大陸還出現工廠涉嫌生產假冒「3M」口罩，實際上是「三無」產品。台灣雖然有政府統一外科口罩販售與售價，但在網購平台上的N95口罩卻也被坐地起價，前幾日蝦皮已經下架20片8999元的N95口罩。