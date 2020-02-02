中國人「捧10億現鈔」堵工廠外搶KF94口罩！　南韓業者秒拒絕

▲ 中國人到南韓口罩工廠外用10億韓幣現鈔買口罩。（圖／翻攝自微博）

記者陳宛貞、詹雅婷／編譯

武漢肺炎疫情蔓延，各國紛紛上演口罩之亂。南韓製造的KF94口罩可阻擋94%以上的0.14微米粒子，在新型冠狀病毒陰影之下引發搶購亂象，就連外國人也瘋搶。日前就有中國人提著大把韓元現鈔堵在南韓工廠外，霸氣的要求購買大量口罩，但被廠商以訂單太多為由拒絕。

根據《朝鮮日報》報導，幾名中國人上月28日凌晨找上京畿道安城市一處口罩工廠，表示願意加價購買口罩，打開包包展示數億韓元現鈔，要求廠方提供1億個KF94口罩。他們表示，「要多少錢都可以，我一定要買到韓國製的KF94口罩。」

廠方對此則表示，最近訂單爆增，就連已經簽約的數量都必須趕工生產，「最近的確有幾個中國人帶著大筆現金來，但他們的要求超過我們可以負荷的數量，因此感到很尷尬。」

韓媒指出，這並非第一起類似事件。一名中國網友30日在微博上傳照片並表示，「提著10億韓幣現鈔（約新台幣2538萬元）去工廠買到口罩了。」這類人士在南韓購買大量口罩後，再回中國進行販賣。

另一方面，南韓政府已經表示，將嚴肅看待口罩價格上漲問題，預計3月初以前提出相關法令修正案。未來為賺取暴利蓄意調漲口罩價格的業者最高可處2年有期徒刑或5千萬韓元罰金。

▲ 英國口罩價格飆漲。（圖／翻攝自amazon）

與此同時，歐洲口罩的價格似乎正在翻倍漲，隨著武漢肺炎疫情蔓延，英國也正面臨口罩短缺問題。

據《Resonate》報導，在疫情爆發之前，英國一盒50片裝的醫療用口罩售價約莫3.99英鎊（約新台幣161元），每個口罩平均要價3塊多台幣。只不過，當地亞馬遜網購平台一款盒裝醫療口罩50入的銷售品項近來受到關注，因為它的售價超過320英鎊（約新台幣1萬2976元），平均下來，每個口罩的價格超過台幣250元，同時必須負擔15英鎊的運費；換句話說，想要拿到這盒口罩，必須支付近340英鎊（約新台幣1萬3786元）。